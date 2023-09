Kaj se dogaja z Messijem? Inter razočaral navijače.

Odkar se je Lionel Messi sredi poletja pridružil Interju iz Miamija, je na Floridi poskrbel za nogometno evforijo. Na dvobojih Interja se drenjajo novinarji z vsega sveta, prevladujejo tisti iz Severne in Južne Amerike, 35-letni napadalec iz Rosaria pa navijačev na uvodnih nastopih ni pustil ravnodušnih.

Na 13 nastopih je prispeval 11 zadetkov, številni od njih so bili zelo atraktivni, Interju pa je pomagal tudi do prve lovorike v kratki zgodovini kluba, ko je prejšnji mesec po zmagi nad Nashvillom osvojil ligaški pokal. V noči na četrtek se je Interju ponujala možnost za novo lovoriko, v finalu ameriškega pokala se je meril s Houstonom, pri tem pa računal na prednost domačega igrišča.

Pokal je končal v rokah nogometašev Houston Dynamo:

The most historic trophy in American Soccer. Houston Dynamo lift the 2023 Lamar Hunt U.S. Open Cup. pic.twitter.com/m7221fZkkE — U.S. Open Cup (@opencup) September 28, 2023

Messi v tej sezoni še ni rekel zadnje?

Messi je po vrnitvi z reprezentančne akcije za Inter odigral le še 37 minut na srečanju s Torontom. Foto: Reuters Dvoboj je privabil kar 52 imetnikov televizijskih pravic, od katerih so mnogi potovali z ekipami iz Latinske Amerike, ponovno je vladalo ogromno zanimanje za ogled srečanja, nato pa je sledilo prvo razočaranje, saj je Lionel Messi zaradi zdravstvenih težav preskočil še četrto tekmo. Najprej zaradi izčrpanosti ni kandidiral na zadnji kvalifikacijski tekmi Argentine v Boliviji, nato je izpustil še tri dvoboje Interja. Prejšnji teden je resda začel dvoboj s Torontom, a nato zapustil igrišče še pred koncem prvega polčasa.

Trener Gerardo Martino je namignil, da čuti posledice starejše poškodbe, ki ga ovira pri delu in zaradi katere še ni zmožen igrati dvobojev, klub pa bolj konkretnih pojasnil o zdravstvenih težavah prvega zvezdnika lige MLS še ni podal.

Pokalna lovorika je pripadla nogometašem Houston Dynamo. Foto: Reuters

Javnost se sprašuje, kdaj bi se lahko Messi vrnil na zelenico. Inter ga potrebuje, saj bo moral v zadnjih petih krogih lige MLS osvojiti veliko točk, če se bo želel uvrstiti v končnico. Trener Martino je optimist, po porazu je namignil, da se bo Messi vrnil na igrišče še pred koncem sezone, ni pa povedal, kdaj.

Messi ni mogel biti zadovoljen s predstavo soigralcev, ki so po prvem polčasu zaostajali že z 0:2. Foto: Guliverimage

Messi je dvoboj na stadionu DRV PNK spremljal z družino v častni loži. Njegovi soigralci so že po prvem polčasu zaostajali z 0:2, za Houston sta v polno zadela Griffin Dorsey in Amine Bassi. Kanček upanja je gostiteljem ponudil Josef Martinez, ki je zadel na začetku sodnikovega podaljška in znižal na 1:2. Nato je Inter le pritisnil, poskušal izenačiti, a sta nato Leo Campana in Facundo Farias v razburljivem zaključku zapravila priložnosti. Houston je zadržal prednost in drugič osvojil ameriški pokal.

Nogometaši kluba Houston Dynamo so si dali duška po osvojitvi pokalne lovorike:

…and then the celebrations began with Capi leading the way 🙌#HoldItDown pic.twitter.com/Y9364fAw9l — Houston Dynamo FC (@HoustonDynamo) September 28, 2023

Zmage se je razveselil tudi NBA-zvezdnik James Harden, sicer solastnik kluba Houston Dynamo:

James Harden je tako čestital za zmago trenerju Hoston Dynamo Benu Olsenu. Foto: Reuters

Naslednja tekma Inter čaka 1. oktobra, ko bo v ligi MLS gostil New York City, za katerega nastopa tudi mladi slovenski branilec Mitja Ilenič. V tej sezoni je zbral 21 nastopov, njegov klub pa ima ob dveh odigranih tekmah več na lestvici pet točk prednosti pred Interjem.