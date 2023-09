Težave za Messija, navijači predčasno zapuščali tribune #video

Argentinski nogometni superzvezdnik Lionel Messi je na dvoboju lige MLS med Interjem in Torontom zapustil igrišče že po 37 minutah. Takrat je bil rezultat še 0:0, nato pa je ekipa iz Miamija brez največjega asa tekmeca ugnala s 4:0. Trener Interja Gerardo Martino je pojasnil, da ima 36-letni napadalec težave s staro poškodbo. Messi je v zadnjem obdobju preskočil že dve tekmi, reprezentančno v Boliviji in prvenstveno v Atlanti, razlog naj bi bila izčrpanost. Ko je sedemkratni dobitnik zlate žoge odigral svoje proti Torontu, ni manjkalo razočaranih navijačev, ki so predčasno zapustili tribune.

Argentinski napadalec Lionel Messi je s svojim prihodom in všečnimi predstavami v dresu Interja sprožil nogometno evforijo na Floridi. Ljubitelji nogometa so nestrpno čakali na njegovo vrnitev. Zaradi utrujenosti je izpustil zadnji dve tekmi. Najprej je manjkal na kvalifikacijski tekmi za SP 2026, ko so gavči brez kapetana in strelskega rekorderja v gosteh ugnali Bolivijo (3:0), nato je izpustil še dvoboj lige MLS v Atlanti, kjer je njegov Inter doživel hud poraz in prekinil izjemen niz neporaženosti, dolg kar 12 tekem. Inter je brez Messija izgubil s kar 2:5 in si pokvaril možnosti za preboj v končnico lige MLS.

Lionel Messi je v 37. minuti kapetanski trak predal Američanu DeAndreju Yedlinu. Foto: Reuters

Sledilo je olajšanje za navijače Interja, saj se je izkušeni Argentinec na naslednji tekmi le vrnil v zasedbo. Na domačem dvoboju proti Torontu, odigranem na stadionu DRV PNK v noči na četrtek, je začel od prve minute. Navijači so bili navdušeni, pričakovanja so narasla, po 37 minutah, ko je Argentinec odkorakal z igrišča, pa je bilo razočaranje tolikšno, da ni manjkalo gledalcev, ki so zaradi tega predčasno zapustili tribune. Messijeva vrnitev na zelenice je tako postregla z dodatnimi skrbmi, saj tokrat ni imela prstov vmes utrujenost, ampak težave z nogo.

Kako so navijači zapuščali tribune že v 39. minuti:

مغادرة الجماهير في الدقيقة 39 بعد إصابة الأسطورة ميسي 😨😨😨🐐🐐 pic.twitter.com/7DWQRNMGBW — Messi Xtra (@M30Xtra) September 21, 2023

S kakšnimi težavami ima opravka Messi?

Iz tabora Interja niso konkretneje spregovorili o poškodbi, je pa trener Gerardo Martino po dvoboju, ki so ga gostitelji dobili s prepričljivih 4:0, namignil, da Messiju težave povzroča brazgotina stare poškodbe.

28-letni Finec Robert Taylor je blestel v drugem polčasu. Prispeval je dva zadetka in podajo. Foto: Reuters

Strateg Interja ne verjame, da bi si Messi poškodoval mišico. Prvega zvezdnika kluba je želel zavarovati, zato ga je preventivno potegnil z igrišča. Z njim mora biti zelo previden, saj je največji zaklad kluba in magnet za ljudske množice, Inter pa v naslednjih 17 dneh čaka kar šest zahtevnih in zelo pomembnih tekem, na katerih si bo skušal priboriti mesto v končnici lige MLS, hkrati pa osvojiti novo lovoriko, pokalno tekmovanje.

Argentinca je tako še pred koncem prvega polčasa zamenjal Finec Robert Taylor, ki je v drugem delu zablestel. Dvakrat je zatresel mrežo Toronta, prispeval pa tudi podajo. Miami se je s prepričljivo zmago nad Torontom mestu, ki vodi v končnico lige MLS, približal na pet točk zaostanka.

Proti Torontu sta se v vrstah Interja poleg Finca Taylorja med strelce vpisala še Argentinec Facundo Farias (na fotografiji) in komaj 18-letni Američan Benjamin Cremaschi. Foto: Reuters

Martino je napovedal, da bo Messi izpustil nedeljski floridski obračun z Orlandom, ki bo konec tedna, obstaja pa verjetnost, da bo Argentinec izpustil še kako prestižno tekmo, ki prihaja na vrsto prihodnji teden, to je finale pokalnega tekmovanja proti Houstonu (27. september v Miamiju).

Za dodatne skrbi v taboru Interja je poskrbela poškodba Jordija Albe. Španec je namreč zaradi zdravstvenih težav igrišče zapustil že v 34. minuti in podobno kot Messi ne bo kandidiral za nedeljsko tekmo z Orlandom. Foto: Reuters