Kakšen šprint! Z Messijevim telesnim stražarjem ni šale. #video

Inter Miami je s 3:2 premagal LAFC, a Lionel Messi na nedeljski tekmi ni zadel. Foto: Reuters Lionel Messi je na sedmih tekmah ameriškega ligaškega pokala zabil kar deset golov, manj učinkovit je na tekmah ameriškega prvenstva MLS. Odigral je tri in zadel le na prvi. Na drugih dveh je nosil kapetanski trak in bil na igrišču vseh 90 minut. A četudi ni zadel, se govori o zadnji tekmi, ko je s svojo novo ekipo Inter Miami gostoval pri Los Angeles FC. Razlog pa je njegov osebni stražar.

What do we think the 40 yard sprint time is on Messi’s bodyguard? 😤pic.twitter.com/XHlD6dbJb9 — Stu Holden (@stuholden) September 4, 2023

Inter je zmagal s 3:2, sredi drugega polčasa pa je na zelenico stekel navijač, oblečen v majico Barcelone z Messijevo številko 10. A še preden je pritekel do argentinskega zvezdnika, ga je prestregel Messijev osebni stražar. Yassine Chueko, visok in mišičast telesni stražar, je prišprintal na sredino igrišča, kot da bi bil Usain Bolt. Posnetki varnostnikovega šprinta so se začeli kot blisk širiti po družabnih omrežjih, Američani se tako v šali sprašujejo, kakšen čas ima v teku na 40 jardov, da bi tako lahko bil tudi v vlogi tekača v ameriškem nogometu.

Foto: Guliverimage

Varnostnika je klub najel, da bi zaščitili Messija, saj ga navijači oblegajo in nadlegujejo na vsakem koraku, še med tekmo. Govorilo se je, da je Chueko celo nekdanji član elitne enote ameriške mornarice (Navy Seal), a so se te govorice izkazale za netočne. Vsekakor pa obvlada mešane borilne veščine, tako da z njim ne gre zobati češenj.