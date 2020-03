Ševčenko primerja pandemijo z jedrsko katastrofo v Černobilu

Nekdanji ukrajinski nogometni as Andrij Ševčenko je trenutno situacijo primerjal z nuklearno katastrofo v Černobilu 1986. "Bili so hudi časi in podobno kot zdaj moramo zaupati odločitvam odgovornih," je dejal v pogovoru za Sky.

"Živim v okolici Londona in sem že deset dni zaprt doma. Preživljamo težke trenutke, vendar verjamem, da bo kmalu bolje," je dejal nekdanji nogometaš AC Milana in Chelsea, zdaj pa selektor ukrajinske reprezentance.

Triinštiridesetletni Ševčenko je poudaril, da so zdravniki resnični junaki tega časa in dodal: "Vse skupaj me spominja na jedrsko katastrofo v Černobilu. Tedaj sem bil star devet in podobno kot zdaj smo živeli v negotovosti. Zaupati moramo ukrepom odgovornih."

Ševčenko je bil petkrat prvak Ukrajine z Dinamom iz Kijeva, 2003 je bil evropski klubski prvak, naslednje leto pa je v dresu AC Milana osvojil italijansko prvenstvo in prejel zlato žogo.

