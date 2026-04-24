Šest tekem suspenza za napadalca Benfice

Petek,
24. 4. 2026,
15.30

Thermometer Blue 0,01

Benfica Lizbona Gianluca Prestianni

Thermometer Blue 0,01
Gianluca Prestianni | Foto Reuters

Gianluca Prestianni

Foto: Reuters

Disciplinska komisija Uefe je napadalcu Benfice Gianluci Prestianniju naložila šest tekem prepovedi igranja zaradi diskriminaanluca Prestiannianluca Prestiannitornega in homofobnega obnašanja, so zapisali pri krovni evropski nogometni organizaciji. Tri tekme prepovedi so pogojne za obdobje naslednjih dveh let.

Kot so pojasnili pri Uefi, prepoved velja tako za klubske kot reprezentančne tekme. Eno tekmo prepovedi je argentinski igralec Gianluca Prestianni že odslužil, še dve pa bo moral v evropskih klubskih tekmovanjih ali v reprezentanci.

Prestiannija je brazilski napadalec madridskega Reala Vinicius Jr. obtožil rasističnega žaljenja med tekmo "play-offa" lige prvakov v Lizboni, ki jo je španska zasedba dobila z 1:0. Obračun so sodniki zaradi Brazilčevih obtožb, Prestianni naj bi ga zmerjal z opico, prekinili za deset minut. Prestianni je po tekmi na Instagramu zanikal obtožbe in sporočil, da bo sodeloval z ustreznimi organi v iskanju resnice.

Uefa je Mednarodni nogometni zvezi Fifi izdala zahtevek za razširjenje veljavnosti kazni na cel svet, kar pomeni, da bi lahko Prestianni ostal brez nastopa na letošnjem svetovnem prvenstvu v ZDA, Mehiki in Kanadi.

