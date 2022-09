Handanović v lov za četrto zmago, Motta novi trener Bologne

Thiago Motta je novi trener Bologne. Na trenersko klop italijanskega prvoligaša bo sedel prihodnji teden. Pri Bologni so v torek odpustili srbskega trenerja Sinišo Mihajlovića, potem ko so modro-rdeči to sezono na petih tekmah zbrali le tri točke in so ena od šestih ekip, ki še ni zmagala v novi sezoni elitne italijanske lige. Štiridesetletni Motta je nazadnje vodil Spezio, ki mu jo je minulo sezono uspelo obdržati v elitni druščini serie A s 36 točkami z 38 tekem.

V nedeljo bo vodilna Atalanta gostila Cremonese. Udinese s Sandijem Lovrićem in Jako Bijolom bo na delu pri Sassoulu.

Krog bosta v ponedeljek sklenila Empoli (Petar Stojanović, Lovro Štubljar) in Roma.

Italijansko prvenstvo, 6. krog: Sobota, 10. september:

15.00 Napoli - Spezia

18.00 Inter Milano (Samir Handanović) - Torino

20.45 Sampdoria - Milan Nedelja, 11. september:

12.30 Atalanta - Cremonese

15.00 Bologna - Fiorentina

15.00 Lecce - Monza

15.00 Sassuolo - Udinese (Sandi Lovrić, Jaka Bijol)

18.00 Lazio - Verona

20.45 Juventus - Salernitana Ponedeljek, 12. september:

20.45 Empoli (Petar Stojanović, Lovro Štubljar) - AS Roma