"To je absurdno in smešno. Ljudje v to projicirajo stvari, ki ne obstajajo," je Sofi Martinez povedala za argentinsko televizijo Telefe. "Ko si v središču pozornosti, to pogosto prinese tudi stvari, ki niso tako prijetne. Moja družina zaradi tega zelo trpi."

Špekulacije o morebitni romanci med Messijem in Martinez so se začele po svetovnem prvenstvu v Katarju leta 2022, ko je športna novinarka opravila izjemno čustven intervju z nogometašem. Predvsem pogledi med njima so takrat sprožili burne razprave.

"Kako jo gleda? – takšni komentarji so se vedno pogosteje pojavljali. Bila sem ujeta v zgodbo, ki je bila povsem izmišljena," je povedala TV-voditeljica.

Messi je od leta 2017 poročen s svojo ljubeznijo iz otroštva Antonelo Roccuzzo. Štirikratni zmagovalec Lige prvakov in osemkratni najboljši nogometaš na svetu ima z njo tri sinove. "Spoznala sem Antonelo. Zato ni nobenega razloga za te obtožbe," je še dejala Martinez.

