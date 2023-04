Še en remi za slovenske nogometašice

Slovenija in Belgija se doslej še nista pomerili. Bolje so začele gostje, saj je na začetku drugega polčasa zadela Kaja Korošec. Nato je za domači preobrat z dvema zadetkoma, drugega je dosegla v 83. minuti, poskrbela Tessa Wullaert. A nazadnje Belgija le ni zmagala, saj je Zara Kramžar v 89. dosegla izenačujoči zadetek za 2:2.

Slovenske nogometašice so igrala peto tekmo v letu 2023. Do tekme v Belgiji so premagale Zambijo in Uzbekistan ter igrale neodločeno z Južnoafriško republiko in Romunijo. V tem koledarskem letu je Slovenija osvojila turnir v Turčiji, na Fifini lestvici pa je uvrščena na 40. mesto, tako visoko v svoji zgodovini še ni bila.

Slovenija je odigrala 41. tekmo pod taktirko selektorja Boruta Jarca. Od marca 2018 je Slovenija z njim na klopi zabeležila 23 zmag, osem remijev in deset porazov. "Pričakovala sem svojo priložnost in jo tudi izkoristila. Zato so občutki super. Za nami je zahtevna tekma, punce so se borile celo tekmo, da sem potem prišla in zadela gol. Za kar sem jim zelo hvaležna, do konca smo trpele in uspele," je po tekmi dejala Zara Kramžar.

Slovenija je igrala v postavi Adrijana Mori, Kaja Eržen, Zara Kramžar, Lara Prašnikar, Lana Golob, Kristina Erman, Mateja Zver, Zala Meršnik, Dominika Čonč, Sara Agrež, Luana Zajmi, Mirjam Kastelec, Špela Rozmarič, Sara Makovec, Manja Rogan, Ana Milović, Zala Vindišar, Špela Kolbl, Kaja Korošec, Evelina Kos, Živa Galjot, Sara Gradišek in Nuša Vidrih.