Schweinsteiger že našel novo službo

"Veselim se nove službe strokovnega komentatorja za ARD Sportschau," je tvitnil Bastian Schweinsteiger. ARD je pojasnil, da bo delo opravljal do konca svetovnega prvenstva 2022 v Katarju.

Nemec Schweinsteiger je nogometno pot končal pri 35 letih. Zadnjo tekmo je odigral 6. oktobra, ko je s Chicagom gostoval pri Orlando Cityju in zmagal s 5:2.

Ich freue mich auf die neue Aufgabe als TV Experte bei der ARD @sportschau und auf die gemeinsame Zeit.



I’m looking forward to my new job as the ARD @sportschau TV soccer expert.#DasErste #Sportschau #ARD pic.twitter.com/Mzwns5FyXl