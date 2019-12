Sampaoli odstopil z mesta trenerja Santosa, a ne zaradi slabih rezultatov

Devetinpetdesetletni argentinski strokovnjak Jorge Sampaoli je imel s klubom pogodbo do konca leta 2020, a se je po poročanju brazilskih medijev s klubom predčasno razšel zaradi slabih odnosov s predsednikom kluba in pomanjkanjem denarja za okrepitve moštva.

"Ko je trener podal odstopno izjavo, smo primer napotili na kadrovski in pravni oddelek kluba," je klub zapisal v izjavi za javnost.

O Santos FC comunica que, na data de 09/12/2019, em reunião realizada pela manhã no CT Rei Pelé, o treinador Jorge Sampaoli pediu demissão do cargo.



Uma vez comunicada a demissão pelo treinador, o caso foi entregue aos departamentos jurídico e de recursos humanos do Clube. pic.twitter.com/PpX0bW0dAI