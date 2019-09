Argentinec od čilske zveze zahteva 4,5 milijonov evrov

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Jorge Sampaoli je lani vodil Argentino na SP in izpadel v osmini finala proti poznejšim prvakom Francozom. Foto: Reuters

Nekdanji selektor čilske nogometne reprezentance Jorge Sampaoli od čilske nogometne zveze na sodišču zahteva 4,5 milijona evrov, danes piše francoska agencija AFP. Argentinec je skupaj z dvema sodelavcema že marca začel postopek na sodišču, čilska zveza pravi, da je za to izvedela šele prejšnji teden.

Nekdanji čilski selektor Jorge Sampaoli skupaj s Sebastianom Beccacececom in Jorgejem Desiom od čilske zveze zahteva povrnitev okoli 1,38 milijona evrov, ki so jih v obliki davkov plačali čilskemu ministrstvu za finance, saj trojica meni, da jim glede na dogovor z zvezo iz novembra 2015 tega ne bi bilo treba plačati.

Ob tem zahtevajo tudi izplačilo približno 3,1 milijona evrov odškodnine zaradi klevetanja, saj jih je zveza obtožila, da so prejeli po 200.000 dolarjev, ker so svetovali institutu za izobraževanje trenerjev in sodnikov.

Devetinpetdesetletni Sampaoli je med letoma 2012 in 2016 s Čilom kot selektor leta 2015 osvojil naslov južnoameriškega prvaka Copa America.

Trenutno kot trener vodi brazilski Santos, po odhodu iz Čila pa je deloval še pri Sevilli in argentinski izbrani vrsti.