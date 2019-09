Fifa na udaru: je Messi prejel tudi glasove, ki mu niso bili namenjeni?

Kapetan Nikaragve Juan Barrera in selektor Sudana Hrvat Zdravko Logarušić sta šokirana nad objavo glasov. Berrera je na Twitterju zapisal, da "so glasovi za nagrado the best prirejeni", češ da ni glasoval za Messija, medtem ko je menda neizpodbiten dokaz o napaki ponudil Logarušić.

"Nikoli ne glasujte za nagrade # TheBest2019, informacija o mojem glasovanju je napačna, hvala."

No Vote por los premios #TheBest2019 cualquier información sobre mi voto es falso , gracias. — Juan Barrera (@juanbarreranica) September 24, 2019

Sudanski selektor je fotografiral izpolnjeno glasovnico, s katero dokazuje, da je glasove oddal Mohamedu Salahu, Sadioju Maneju in Kylianu Mbappeju, na objavi Fife pa je pisalo, da se je odločil za Messija, Virgila van Dijka in Maneja.

Upoštevali niso niti glasov egiptovskega selektorja in kapetana

Britanski tabloid Daily Mail je na svojih spletnih straneh objavil podatke Fife, iz katerih izhaja, da glasov egiptovske zveze oziroma selektorja Shawkija Ghareeba in kapetana Ahmeda niso upoštevali, ker glasovnica ni bila veljavno izpolnjena. Podpisa na glasovnicah sta bila izpisana z velikimi tiskanimi črkami, zaradi česar se je sprožil dvom o avtentičnosti podpisov, prav tako obrazca ni bil podpisal generalni sekretar zveze, kar je bilo obvezno.

Egiptovska nogometna federacija sicer trdi, da je svoj glas oddala 15. avgusta, štiri dni pred predpisanim rokom.

Fifa ni prvič osumljena nepravilnosti pri glasovanju

Fifa je že nekaj zadnjih let tarča kritik zaradi nepopolnega sistema glasovanj v vsakoletnem izboru najboljšega nogometaša na svetu. Po vsakem izboru se tako pojavljajo glasovalci, ki trdijo, da so bili njihovi glasovi namenjeni nominirancem, za katere niso glasovali. Najboljšega izberejo na podlagi glasov, ki jih posredujejo selektorji nacionalnih reprezentanc, kapetani moštev in izbrani novinarji iz vsake od držav članic krovne mednarodne nogometne organizacije.

Na medmrežju krožijo sporne glasovnice:

Fifa Best che? La Fifa ha diffuso il report sulla votazione del Best Player 2019 andato a Messi. Il capitano del Nicaragua, Juan Barrera e il Ct del Sudan, Zdravko Logarusic, hanno dichiarato di non aver mai votato per Messi, come invece appare nella carte della FIFA. pic.twitter.com/cgfYQXP06S — Antonino Caffo (@Connessioni) September 26, 2019

Slovenski kapetan glas namenil Messiju

Kapetan slovenske reprezentance Bojan Jokić je svoj prvi glas najboljšemu namenil zmagovalcu Messiju, na drugo mesto je postavil njegovega nekdanjega tekmeca iz madridskega Reala Cristiana Ronalda, ki je lani poleti prestopil k torinskemu Juventusu, tretji izbor slovenskega kapetana pa je bil Liverpoolov Mohamed Salah.

Selektor slovenske izbrane vrste Matjaž Kek je na prvo mesto postavil branilca zmagovalcev lige prvakov Van Dijka, na drugo in tretje pa favorizirana napadalca Ronalda in Messija, ta po novem Portugalca prekaša za eno osvojeno zlato žogo.

Novinar Primorskih novic Denis Sabadin je svoj prvi glas namenil Messiju, na drugo mesto je postavil Van Dijka, na tretje pa Maneja.

V izboru je zmagal Messi, ki je prejel 46 točk, drugo mesto je zasedel Van Dijk (38 točk), tretji je bil Ronaldo (36 točk). Salah je bil četrti (26 točk), Mane peti (23 točk).

