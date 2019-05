Zdaj je tudi uradno: Samir Handanović ima novega trenerja

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Italijanski nogometni prvoligaš iz Milana Inter ima novega trenerja. S stadiona San Siro so danes sporočili, da so potrdili dogovor o sodelovanju z domačim strategom Antoniom Contejem. Čuvaj mreže pri Interju je nekdanji slovenski reprezentančni vratar in zdaj kapetan črno-modrih Samir Handanović.