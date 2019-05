Handanovićev Inter išče novega trenerja

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Samir Handanović in soigralci Interja bodo dobili novega trenerja.

Luciano Spalletti ni več trener Interja, tako da bo nekdanji slovenski reprezentančni vratar in sedaj kapetan Interja Samir Handanović dobil novega trenerja. Milanski klub je to novico sporočil na svoji spletni strani in se pri tem Spallettiju zahvalil za dosedanje delo.