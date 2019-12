S kom bo igrala Kekova četa? Z Estonijo, Litvo in Luksemburgom zagotovo ne.

Evropska nogometna zveza (Uefa) je določila bobne za žreb skupine lige narodov 2020/21. Slovenija bo igrala v ligi C, na žrebu, ki bo 3. marca v Amsterdamu, pa bo v tretjem bobnu skupaj z Estonijo, Litvo in Luksemburgom.

Vsak od zmagovalcev skupin v ligah B, C in D bo napredoval v ligo višje, zadnjeuvrščeni iz lig A, B in C pa bodo padli v ligo nižje. Tekme bodo med septembrom in novembrom prihodnje leto.

V premierni ligi narodov je Slovenija igrala v ligi C in izpadla v ligo D, a je Uefa pozneje spremenila sestavo lig, tako da je slovenska izbranca vrsta še vedno v ligi C.

Bobni za žreb lige narodov: LIGA A: boben 1: Portugalska, Nizozemska, Anglija, Švica; boben 2: Belgija, Francija, Španija, Italija; boben 3: Bosna in Hercegovina, Ukrajina, Danska, Švedska; boben 4: Hrvaška, Poljska, Nemčija, Islandija. LIGA B: boben 1: Rusija, Avstrija, Wales, Češka; boben 2: Škotska, Norveška, Srbija, Finska; boben 3: Slovaška, Turčija, Irska, Severna Irska; boben 4: Bolgarija, Izrael, Madžarska, Romunija. LIGA C: boben 1: Grčija, Albanija, Črna gora, Gruzija; boben 2: Severna Makedonija, Kosovo, Belorusija, Ciper; boben 3: Estonija, Slovenija, Litva, Luksemburg; boben 4: Armenija, Azerbajdžan, Kazahstan, Moldavija. LIGA D: boben 1: Gibraltar, Ferski otoki, Latvija, Lihtenštajn; boben 2: Andora, Malta, San Marino.

