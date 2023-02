Valencio bo reševal njen nekdanji nogometaš

Španski nogometni prvoligaš je po odpustitvi Italijana Gennara Gattusa dobil novega trenerja. To je postal njegov nekdanji nogometaš Ruben Baraja, so potrdili v nekdanjem klubu Zlatka Zahovića.

Nekdanji italijanski reprezentant Gennaro Gattuso je košarico dobil 30. januarja po vsega 18 tekmah na klopi Valencie. Ta je bila takrat na 14. mestu na lestvici, trenutno pa je celo 18., torej že na mestih, ki vodijo v nižji rang tekmovanja. Nazadnje je v drugi ligi nastopila v sezoni 1986/87.

Gennaro Gattuso ni dolgo vodil netopirjev. Foto: Reuters

To bo skušal preprečiti Ruben Baraja, peti trener Valencie v zadnjih treh letih in pol. Nekdanji španski reprezentant je bil eden ključnih igralcev v najuspešnejšem obdobju kluba.

Tako je Valencii pomagal do naslova državnega prvaka v 2001/02 in 2003/04, do pokala Uefe 2003/04, do evropskega superpokala 2004 in španskega pokala 2007/08. Kariero je kot igralec končal leta 2010 po desetletju v klubu.

Baraja se je v Valencio vrnil tri leta pozneje kot trener mlajše selekcije, delal pa je tudi z B-ekipo. Kot trener doslej nima posebnih uspehov, vse službe je opravljal v drugi ligi, a nobene več kot eno leto. Nazadnje je vodil Real Zaragozo leta 2020, a so ga odpustili po manj kot treh mesecih.