Rooney ni več trener Birminghama

Nekdanji angleški reprezentant Wayne Rooney ni več trener angleškega nogometnega drugoligaša Birmingham Cityja, so v sredo sporočili iz kluba, poročajo angleški mediji, med drugimi BBC in tiskovna agencija Reuters. Rooney se je po manj kot treh mesecih poslovil z mesta glavnega trenerja Birminghama.

Nekdanji kapetan angleške nogometne reprezentance je bil trener drugoligaša iz Birmighama 85 dni.

Osemintridesetletni Rooney je svetovno prepoznavnost pridobil kot igralec. Že pri 16 letih je prvič zaigral za člansko ekipo Evertona, pri 17 je postal angleški reprezentant, pri 18 pa se je pridružil Manchester Unitedu

Kot trener Birminghama pa se ni izkazal. S klubom je oktobra podpisal tri in polletno pogodbo, ko je zamenjal Johna Eustacea, ki se je poslovil po 15 mesecih. A je Rooney na klopi v tem klubu zdržal manj kot tri mesece.

Skupaj z Rooneyjem so odslovili tudi njegovega pomočnika Carla Robinsona. "Kljub njunim prizadevanjem rezultati niso izpolnili pričakovanj, ki so bila jasno izražena na začetku. Zato upravni odbor meni, da je trenerska sprememba v najboljšem interesu nogometnega kluba," so zapisali na spletni strani kluba.

Naloge glavnega trenerja Birminghama bo začasno prevzel Steve Spooner.

Rooney je Birmingham prevzel oktobra, ko je bil klub šesti na drugoligaški lestvici, a je od takrat padel na 20. mesto in ga od mest, ki klub vodijo v nižjo ligo, loči zgolj šest točk.

Klub je z Rooneyjem na klopi izgubil devet od 15 tekem, zmagal pa je le na dveh.

