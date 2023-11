Wayne Rooney odkrito o alkoholni odvisnosti

Nekdanji kapetan angleške nogometne reprezentance Wayne Rooney se je pojavil v podkastu nekdanjega zvezdnika ragbi lige in aktivista za ozaveščanje o bolezni motoričnega živca (ALS) Roba Burrowa in spregovoril o težavah z alkoholno odvisnostjo. "Pil sem, dokler se skoraj nisem onesvestil," je dejal nekdanji zvezdnik Manchester Uniteda.

Zdaj 38-letni Rooney, ki trenutno opravlja naloge glavnega trenerja angleškega drugoligaša Birminghama, je pitje alkohola na začetku nogometne kariere opisal kot "sprostitev".

Pri 16 letih je prvič zaigral za člansko ekipo Evertona, pri 17 je postal angleški reprezentant, pri 18 pa se je pridružil Manchester Unitedu, vendar pa je za hitro napredovanje po zvezdniški lestvici plačal visoko ceno.

Pitje alkohola je bil zanj način sprostitve

"Ko sem bil v svojih zgodnjih dvajsetih, sem pitje alkohola razumel kot način sprostitve. Šel sem domov in preživel nekaj dni doma in nisem zapustil hiše. Pil sem, dokler se skoraj nisem onesvestil," je bil zelo odkrit Rooney.

"Nisem želel biti v bližini ljudi, ker se včasih počutiš osramočenega. Včasih se počutiš, kot da si ljudi razočaral in na koncu nisem vedel, kako naj se drugače spopadem s tem. Ko ne zmoreš zaprositi za pomoč in ne sprejemaš nasvetov drugih, si lahko res v brezizhodnem položaju, in jaz sem bil nekaj let ujet v ta začaran krog. K sreči me zdaj ni več strah iti ven in govoriti z ljudmi o težavah," je dodal.

Nekdanji zvezdnik Leeds Rhinos Burrow in njegova žena Lindsey sta na podkastu The Total Sport, ki ga predvajajo na BBC, začela novo serijo Sedem, v kateri intervjuvata sedem športnih velikanov in postavljata sedem vprašanj. Prvi gost je bil Rooney.

Burrowu so leta 2019 diagnosticirali bolezen motoričnega nevrona, nevrološko degenerativno bolezen, amiotrofično lateralno sklerozo, ki prizadane motorično živčevje. Za komunikacijo uporablja tehnologijo umetne inteligence in računalniški glas z jorkširskim naglasom.

Rooney je prepričan, da je Burrowov pristop k bolezni navdihnil druge. "Iz prve roke vem, kakšen vpliv ima lahko ta bolezen na vas in ljudi okoli vas," je dejal.

"Vsakdo mora spremeniti način življenja, moja svakinja ni imela enake bolezni, ampak nekaj podobno hudega. Toda vaša energija in pozitivnost pomagata vsem okoli vas. Denar, ki ste ga zbrali v dobrodelne namene za pomoč drugim, to je res navdihujoče," je dejal Rooney.