Rooney je zadnjo tekmo kot trener ekipe odvodil v nedeljo, ko je bil Argyle izgubil z 0:2 pri Oxfordu, ki se tudi bori za obstanek. To je bila deveta tekma brez zmage za sedaj že nekdanjo ekipo Rooneyja.

Rooney je za Anglijo med letoma 2003 in 2018 na 120 tekmah dosegel 53 golov in pustil izjemen pečat v zgodovini izbrane vrste. Nato je med letoma 2020 in 2022 treniral Derby County, naslednjo sezono D.C. United in potem v sezoni 2023/2024 še Birmingham City.

Najboljši napadalec v zgodovini Manchester Uniteda in eden najboljših doslej za angleško reprezentanco je kot trener daleč od svoje nogometne slave. V začetku tega leta je bil odpuščen po samo 83 dneh vodenja Birminghama.

Preberite še: