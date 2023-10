Nekdanji zvezdnik Manchester Uniteda prevzel vajeti drugoligaša

Wayne Rooney je s klubom podpisal tri in polletno pogodbo, v drugoligaškem kolektivu pa je na čelu stroke zamenjal Johna Eustacea, katerega so v klubu po 15 mesecih odpustili v ponedeljek. Birmingham City je trenutno na šestem mestu na razpredelnici, kar 12 točk za vodilnim Leicester Cityjem.

🚨 Official, confirmed. Wayne Rooney signs in as new Birmingham City head coach on three year and half deal.



🔵 “I’m delighted to be here. It is very clear that they have a plan. It’s a project that gives me a sense of purpose and I can’t wait to get started”. pic.twitter.com/cLcl1af0jv