PSG: "Da bi podpisali z Ronaldom?" In kdo ga bo zamenjal v Manchestru?

Nasser Al-Kelaifi Foto: Reuters Cristiano Ronaldo je zanikal poročanje medijev, da bo kariero nadaljeval pri savdskoarabskem klubu Al-Nasr. "To ne drži," je zavpil novinarjem po osmini finala nogometnega SP v Dohi. Savdski klub naj bi mu za dve leti in pol ponujal več kot 200 milijonov evrov. In tako so vprašali predsednika nesramno bogatega PSG, ali je portugalski zvezdnik zanimiv za njihov klub. In je Nasser Al-Kelaifi odgovoril: "Da bi podpisali z Ronaldom? Ko že imamo tri izjemne igralce, je težko razmišljati o Ronaldu." V mislih je imel Lionela Messija, Neymarja in Kyliana Mbappeja. "Želim mu vse dobro. Še vedno je vrhunski nogometaš."

Gakpo: Nihče iz Manchestra še ni poklical

Cody Gakpo Foto: Reuters In kaj bo po prekinitvi pogodbe z Ronaldom storil Manchester United? Že išče zamenjavo zanj? Seveda so se v britanskih medijih že pojavile govorice, kdo bi to lahko bil. In to je nogometaš, ki je v Katarju pustil mnogo boljši vtis od Ronalda. Zabil je gol na vsaki od treh tekem skupinskega dela. To je mladi up PSV iz Eindhovna in nizozemske reprezentance Cody Gakpo. Triindvajsetletnika so vprašali, če so se mu oglasili iz Manchestra. "Nihče iz Manchestra še ni poklical. Če se bo to zgodilo, bom o tem razmislil z božjo pomočjo." United se je za Gakpoja sicer zanimal že lani. "O Man Unitedu sem razmišljal lani poleti, a ko se ni nič zgodilo, nisem več vedel, kaj želijo. Potem je klical Leeds in sem imel dvome. Zdaj bom počakal, pa bomo videli, kaj bo."