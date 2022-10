Ronaldo po suspenzu spet v središču pozornosti

Nogometni zvezdnik Cristiano Ronaldo se je po nekaj burnih dneh in potem ko je bil zaradi predčasnega odhoda s tekme Tottenhama suspendiran, danes vrnil na treninge Mancehster Uniteda. Portugalec tako spet trenira s prvo ekipo in bo tako trenerju Eriku ten Hagu najverjetneje na voljo za četrtkovo tekmo lige Europa med Manchester Unitedom in Šerifom.

Za Cristianom Ronaldom je zelo pester teden. Najprej je na tekmi premier lige pretekli teden po lastni odločitvi in zaradi nezadovoljstva z odločitvami Erika ten Haga predčasno zapustil stadion, nato pa ga je zaradi njegovega dejanja vodstvo štaba suspendiralo za eno tekmo Uniteda, na kateri je ekipa iz Manchestra konec tedna remizirala s Chelseajem. Ronaldo na tekmi s Tottenhamom še osmič v tej sezoni angleškega prvenstva ni stopil na igrišče, potem ko je zavrnil ten Haga, da bi se kot menjava ob koncu tekme podal na igrišče. Jezno je odvihral z igrišča in pustil temen madež ob sicer gladki zmagi Uniteda z 2:0.

Trenutek, ko je Ronaldo zavrnil ten Haga:

Video evidence showing ronaldo refusing to come one around 80 minutes. You people wanted evidence. Its here pic.twitter.com/ByaUPLc58x — Dr Ayigbe Borla Bird𓁢𓂀𓁞 (@Mr_Ceyram) October 25, 2022

New footage of heated chat between Cristiano Ronaldo and Erik ten Hag emerges, it didn't look pretty. pic.twitter.com/vLeCSRXEV3 — SPORTbible (@sportbible) October 25, 2022

Ronaldo je nato v četrtek podal izjavo za javnost. "Kot vso svojo kariero tudi zdaj poskušam živeti in igrati s spoštovanjem do svojih soigralcev, trenerjev in preostalih v klubu. To se ni spremenilo. Jaz se nisem spremenil. Sem ista oseba in isti profesionalec, kot sem bil zadnjih 20 let, odkar igram profesionalni nogomet. Spoštovanje je vedno imelo veliko vlogo pri mojih odločitvah. Vedno sem poskušal biti vzor za mlade, a včasih to ne uspe in te čustva v trenutku ponesejo. Zdaj vem, da moram še naprej trdo delati, podpirati svoje soigralce in biti pripravljen v vsakem trenutku. Popuščanje pritisku ne pride v poštev. To je Manchester United in pomembno je, da smo skupaj združeni. Kmalu bomo spet skupaj," je zapisal Ronaldo, ki se ne omenjeno dogajanje ne ozira več.

Vse skupaj naj bi bilo zdaj že preteklost. Kot poročajo angleški mediji, naj bi bila Ronaldo in ten Hag ves čas v stiku in v pogovorih, izkušeni Portugalec pa se je danes vrnil k treningom prve ekipe rdečih vragov. Manchester United se zdaj pripravlja na četrtkov obračun lige Europa, na katerem se bodo nogometaši Uniteda pomerili s Šerifom in Tiraspola. Ronaldo naj bi bil tako za naslednjo tekmo v načrtih nizozemskega stratega. Kot še poročajo angleški mediji, naj bi se Ronaldo po zadnjih dogodkih osredotočil na prihodnost skupaj z ekipo.

