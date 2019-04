Ronaldo ob novem mejniku prisegel zvestobo Juventusu

Juventus je v soboto izkoristil drugo zaključno žogo v boju za naslov italijanskih prvakov in vsaj nekoliko omilil izpad italijanskega kluba iz lige prvakov. V soboto se je torinski klub znova znašel v zaostanku, a sta preobrat z goloma zrežirala Alex Sandro in German Pezzela. V ospredju pa se je znova znašel Cristiano Ronaldo, saj je postal prvi nogometaš, ki mu je naslov državnih prvakov uspelo osvojiti tako v Angliji, Španiji kot Italiji. V Angliji se je trikrat veselil z Manchester Unitedom, v Španiji je dvakrat zavladal z Real Madridom, zdaj se veseli tudi v svoji prvi sezoni v Torinu.

"Presrečen sem, da sem v svoji prvi sezoni z Juventusom osvojil naslov prvakov. Osvojili smo tudi italijanski superpokal. V ligi prvakov nam ni šlo, a vedno ostaja druga sezona," je bil ob novi lovoriki optimističen Portugalec, ki je v letošnji sezoni serie A dosegel 19 zadetkov. Obenem je zatrdil, da bo tudi v prihodnji sezoni nosil črno-beli dres.

Juventus se veseli 35. naslova italijanskih prvakov. Foto: Reuters

"1000-odstotno bom ostal v Torinu. S ponosom zastopam ta klub in ljudi, ki delajo kot eno. Če bomo trdo delali, bomo lahko uspešni tudi v prihodnji sezoni, a hkrati se zavedamo, da nismo nepremagljivi, kar se je pokazalo tudi na tekmi z Ajaxom. To je že preteklost," je bil jasen Ronaldo, ki se je očitno po izpadu iz četrtfinala lige prvakov hitro pobral, žalost in jeza, ki jo je gojil do svojih soigralcev, pa sta že preteklost.

Chiellini: Zaradi njega smo vsi boljši

Giorgio Chiellini je navdušen nad Portugalcem. Foto: Reuters Svoje navdušenje nad Portugalcem je po naslovu italijanskih prvakov izrazil tudi branilec Giorgio Chiellini, ki je z Juventusom osvojil zadnjih osem zaporednih naslovov italijanskih prvakov. Chiellini zaradi poškodbe proti Fiorentini ni nastopil, po tekmi pa je z izbranimi besedami spregovoril o portugalskem soigralcu.

"Cristiano je v klub prišel s skromnostjo in spoštovanjem. Zaradi njega smo se vsi izboljšali. Povsem je osredotočen na nogomet. Razlikuje se od vseh preostalih nogometašev in verjamem, da bo za Juventus storil še veliko tudi v prihodnosti. Nisem dvomil o tem, da bo ostal," je še povedal Chiellini.

