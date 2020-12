Ronaldo nasledil neznanega Maročana in postal kralj

Cristiano Ronaldo je za en gol prehitel Roberta Lewandowskega. Takole sta se objela na nedavni podelitvi Globe Soccer Awards v Dubaju. Portugalec je prejel nagrado za najboljšega nogometaša tega tisočletja, Poljak pa za najboljšega v letu 2020. Foto: Reuters

Lani je bil s 34 prvenstvenimi goli v letu najboljši širšim množicam neznani maroški napadalec Al-Nassra iz Savdske Arabije Abderazak Hamdallah, ki je za en gol prehitel vsem znanega Lionela Messija. Letos je v zanj turbulentnem letu Argentinec precej popustil in s 24 prvenstvenimi goli končal na zanj nevsakdanje nizkem, 32. mestu.

Da bi bilo za najboljšega strelca v zgodovini Barcelone (no, ali pa vsaj za njegove navijače) leto še hujše, pa je poskrbel njegov večni tekmec Cristiano Ronaldo, ki se tudi pri 35 letih ne ustavlja in zabija tako pogosto, kot zabija že več kot desetletje. Letos se je ustavil pri številki 33, do katere je prišel v vsega 29 prvenstvenih nastopih. Portugalec je, zanimivo, do naziva najbolj učinkovitega prvenstvenega strelca prišel, čeprav v prejšnji sezoni sploh ni bil najboljši strelec italijanske lige. Z 31 goli je pristal na drugem mestu, a jih je večino, 19, zabil v drugi polovici sezone. Trenutno je z 12 zadetki sicer najboljši strelec najboljšega, kar ponuja italijanski klubski nogomet.

Robert Lewandowski, takoj za njim pa Kubanec in Kenijec

Robert Lewandowski je v letošnjem letu v nemškem prvenstvu zabil 32 golov. Skupaj jih je za Bayern v vseh tekmovanjih zmogel kar 45. Foto: Reuters Na drugem mestu je Poljak, ki smo ga morda pričakovali tudi na vrhu, Robert Lewandowski. Golgeterska mašina Bayerna iz Münchna se ni ustavljala niti v letu 2020 in poskrbela za 32 prvenstvenih golov. Za nov naslov državnega prvaka in nov naziv najboljšega strelca najboljše nemške lige, seveda. Kar 17 golov je 32-letni napadalec v nemškem prvenstvu dosegel in je na dobri poti, da še šestič postane nemški strelski kralj. Nogometni kralj leta je že postal. Brez najbolj prestižne posamične nagrade v svetu nogometa, zlate žoge, je ostal zaradi pandemije, so ga pa zato za najboljšega označili pri Fifi. Zasluženo.

Ime tretjega na lestvici, ki je zabil okroglih 30 golov, je širšim množicam precej bolj neznano, na tretjo stopničko je stopil Kubanec Marcel Hernandez, ki mreže nasprotnikov redno trese v majici Cartaginesa. Za 30 golov v prvi kubanski ligi v koledarskem letu 2020 je potreboval 40 nastopov. Sijajno strelsko leto 31-letnemu napadalcu ni pomagalo. Do prestopa v kakšnega izmed evropskih velikanov ni prišel, morda v Evropo pride v kakšno izmed slabših lig. V Slovenijo? Zakaj pa ne, Domžale, kje ste?

Na četrtem mestu najdemo še enega predstavnika eksotičnih nogometnih držav, 26-letnega Kenijca Michaela Olunga, ki pa je spoštovanja vrednih 28 golov v vsega 32 nastopih zabil v precej močnejši konkurenci od kubanske, v prvi japonski ligi. Maradona iz Nairobija?



"Ciruzzo" iz Kampanje pa je veliko bolj znani napadalec, ki ga na petem mestu najdemo ob njem. Najboljši strelec italijanske lige iz prejšnje sezone, golgeter rimskega Lazio Ciro Immobile, ki je za 28 golov potreboval 33 tekem. V italijanskem prvenstvu je v letošnjem letu zabil na natanko 100 minut. Tridesetletni italijanski reprezentant je tudi zadnje od bolj zvenečih imen, ki jih najdemo med najboljšo deseterico.

Matko v družbi zvezdnika Anglije in Tottenhama

Aljoša Matko je najboljši slovenski prvenstveni strelec v letu 2020. Foto: Miloš Vujinović/Sportida Na 13. mestu sta s 23 goli v 23 nastopih čudežni norveški deček iz Borussie Dortmunda Erling Haland in egipčanski nogometni bog iz Liverpoola Mo Salah, ki je za 23 golov potreboval 32 nastopov, na 17. mestu je z golom manj belgijski hrust iz garderobe Samirja Handanovića, zvezdnik milanskega Interja Romelu Lukaku.



Z 20 goli od zvezdniških akterjev svetovnega nogometa izstopata še neuničljivi 39-letni Zlatan Ibrahimović iz Milana in portugalsko odkritje Manchester Uniteda Bruno Fernandes. En gol manj je dosegel francoski benjamin iz PSG Kylian Mbappe, pri 17 golih se je ustavil talisman Leicester Cityja Jamie Vardy, ki je včeraj brez gola končal svoje leto 2020, prav toliko zadetkov je dosegel tudi francoski veteran v vrstah Real Madrida Karim Benzema.



Na 72. mestu najdemo najboljšega strelca Anglije Harryja Kana. Eden najboljših strelcev na svetu zadnjih let, ki navdušuje v londonskem Tottenhamu, si mesto deli z edinim slovenskim nogometašem med najboljšo stoterico, mladim napadalcem Maribora Aljošem Matkom, ki je za 16 golov potreboval 28 nastopov. Deset golov je kot posojen nogometaš vijoličastih v prvi polovici leta zabil za ljubljanski Bravo, šest jih je dodal še, odkar se je vrnil v Ljudski vrt in postal najboljši napadalec Maribora.

Josip Iličić je v ligi prvakov v letošnjem letu v vsega šestih nastopih zabil šest golov. V italijanskem prvenstvu je v 20 tekmah prišel do devetih zadetkov. Enkrat je zadel tudi v pokalu. Foto: Reuters

Iličić v ligi prvakov skorajda tolikokrat kot v italijanskem prvenstvu

Za njim sta na lestvici najučinkovitejših strelcev od Slovencev z 11 goli na drugem mestu Mitja Lotrič (zdaj Würzburger Kickers, prej Celje) in Rok Kronaveter iz Maribora. Potem sledijo z desetimi goli Tim Matavž, ki je v prvi polovici sezone zabijal za nizozemski Vitesse, zdaj pa na začetek svetovnega prvenstva 2022 čaka kar v Katarju pri tamkajšnji Al-Wahdi, Robert Berić (Chicago Fire) in Zlatko Dedić (Tirol).

Z devetimi goli so za njimi Andraž Šporar (Sporting Lizbona), Damjan Bohar (zdaj Osijek, prej Zaglebie Lubin) in najboljši slovenski nogometaš v letu 2020 Josip Iličić, ki je bil v zanj zelo nenavadnem letu 2020 v majici Atalante skorajda učinkovitejši kot v italijanskem prvenstvu v ligi prvakov. Šest nastopov in šest golov je njegov letošnji izkupiček v njej. Poklon.

Najboljši prvenstveni strelci na svetu v letu 2020:

33 – Cristiano Ronaldo (Juventus, Portugalska)

32 – Robert Lewandowski (Bayern München, Poljska)

30 – Marcel Hernandez (Cartagines, Kuba)

28 – Michael Olunga (Kashiwa Reysol, Kenija) in Ciro Immobile (Lazio Rim, Italija)

27 – Kasper Junker (Bodo/Glimt, Danska)

26 – Ramiro Rocca (Muncipal, Argentina) in Rauno Sappinen (Flora Talin, Estonija)

25 – Mirlind Daku (KF Ballkani, Kosovo)

…

16 – Aljoša Matko (Bravo/Maribor, Slovenija)

11 – Mitja Lotrič (Celje/Würzburger Kickers, Slovenija) in Rok Kronaveter (Maribor)

10 – Tim Matavž (Vitesse/Al-Wahda, Slovenija), Robert Berić (Chicago Fire, Slovenija) in Zlatko Dedić (Tirol, Slovenija)

9 – Josip Iličić (Atalanta, Slovenija), Damjan Bohar (Zaglebie Lubin/Osijek, Slovenija), Andraž Šporar (Sporting Lizbona, Slovenija)

8 – Dario Kolobarić (Domžale, Slovenija) in Andres Vombergar (Olimpija, Slovenija)

7 – Amadej Maroša (Mura, Slovenija)

6 – Nicolas Rajsel (Qabala, Slovenija), Blaž Kramer (Zürich, Slovenija), Rajko Rep (Hartberg, Slovenija), Rudi Požeg Vancaš (Maribor, Slovenija), Nino Kouter (Mura, Slovenija).

