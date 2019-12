Rodgers na čelu Leicesterja vsaj do leta 2025

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Nekdanji trener Liverpoola in Celtica je poskrbel za izjemen niz Leicestra. Foto: Reuters

Angleški nogometni prvoligaš Leicester City, ki trenutno zaseda drugo mesto na prvenstveni lestvici premier lige, je zelo zadovoljen s trenerjem Brendanom Rodgersom. Tako zelo jih je navdušil in prepričal s svojim delom, da so s Severnim Ircem podpisali novo dolgoročno pogodbo, ki bo veljavna vse do leta 2025.