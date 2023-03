Ne le Rieri, tri tekme prepovedi tudi Gubercu

Trener Olimpije Albert Riera se je po zmagi nad Koprom z 1:0 spozabil in hotel obračunati s člani strokovnega vodstva Kopra. Tako mu je NZS že prejšnji teden dodelila prepoved vodenja ekipe na eni tekmi. Nato je v sporočilu za javnost FC Koper zapisal, da je na klubskih hodnikih Riera še verbalno napadel predsednika Anteja Guberca in športnega direktorja Ivico Guberca: "Medtem ko je delegacija NK Olimpije zapuščala stadion Bonifika, je Albert Riera po tem, ko je zagledal športnega direktorja Kopra Ivico Guberca, proti njemu zakričal: 'Gypsy!' ('Cigan!'). Svoje žaljivo obnašanje je Riera nadaljeval in skozi celotno dolžino hodnikov Bonifike vpil: 'Gypsy club!'" ('Ciganski klub!').

Ljubljanska Olimpija je z naskokom vodilna v prvi ligi. Foto: Matic Klanšek Velej/Sportida Teden pozneje je NZS na naslov Olimpije poslala dodatno kazen za Riero. "V skladu s 16. členom DP se izreče kazen, in sicer kazen prepovedi dostopa do garderob in tehničnega prostora na 3 /treh/ tekmah. Albert Riera je eno tekmo prepovedi odslužil že na tekmi 25. kroga 1. SNL, Olimpija Ljubljana : Kalcer Radomlje, dne četrtega marca letos," so zapisali na NZS. Disciplinski sodnik Nogometne zveze Slovenije Boštjan Jeglič mu je naložil še denarno kazen v višini 2.000 evrov.

Ante Guberac Foto: Vid Ponikvar Očitno pa se ni neprimerno obašala samo Riera, saj je disciplinski sodnik zaradi nešportnega in neetičnega ravnanja kaznoval tudi predsednik koprskega kluba. "Predstavnik Kopra Anto Guberac zaradi ekscesa na tekmi 24. kroga proti Olimpiji, ki se je na Bonifiki končala z zmago gostujoče zasedbe z 1:0, prav tako na naslednjih treh tekmah nima pravice nastopa na stadion. Zaradi nešportnega in neetičnega ravnanja bo moral plačati kazen v višini 1.500 evrov," je v sporočilu za javnost zapisala NZS.

Pri Olimpiji so dodali opravičilo zaradi neprimernega obnašanja svojega trenerja. "V upanju, da se nešportno vedenje ne ponovi, se NK Olimpija vsem akterjem opravičuje za nastalo situacijo in sprejema zgoraj navedeno kazen. To bo glavni trener odslužil in veselimo se, da ga kmalu spet vidimo na zelenici." Čeprav Riere v soboto ni bilo na klopi Olimpije, je ta z 1:0 premagala Radomlje. Riera bo moral tako izpustiti še tekmi z Domžalami (12. marec) in Celjem (15. marec).