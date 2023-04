Razkrivamo posnetek: kateri športni znamki zaupa Albert Riera? Preverite ekskluzivni intervju #VIDEO

Oglasno sporočilo

NK Olimpija je osvojila naslov državnega prvaka! V Stožicah je ekipa na tekmi proti NK Maribor naravnost navdušila z veličastno igro! Zmaji so namreč z zmago nad Mariborčani (2:0) že kar šest krogov pred koncem potrdili naslov prvaka! Že v prvem polčasu so si zagotovili zadetek, nato pa je Olimpija v drugem polčasu dominirala, za kar je bila nagrajena še z enim zadetkom.

CUPRA Porsche Verovškova in NK Olimpija

Porsche Verovškova z znamko CUPRA kot glavni mobilni sponzor ponosno čestita šampijonom in zmagovalcem NK Olimpija. CUPRA Porsche Verovškova je glavni mobilni sponzor NK Olimpija in ponosni so, da zmaji letošnjo sezono vozijo vozila znamke CUPRA. Prvi dve vozili vozita trener Albert Riera in pomočnik trenerja Pablo Remon Arteta.

Preverite ekskluzivni VIDEO intervju o tem, zakaj mu je pomembna strastna znamka in kako doživlja vožnjo s CUPRA Formentorjem VZ.

Nam lahko zaupate, kako se po vašem mnenju povezujeta šport in avtomobilizem?

Definitivno se povezujeta in menim, da je povezava prav glede strasti. Vedno pravim, da moraš v življenju početi tisto, kar te veseli. In prepričan sem, da imajo tisti, ki vozijo avtomobile, strast do avtomobilizma. Enako je s športom, v tem primeru nogometom: trener mora imeti strast do vodenja, igralec pa do igranja.

Vodenje nogometnega kluba NK Olimpija sem prevzel julija 2022, pred tem sem več let igral za različne nogometne klube. Prihajam iz Španije, zato mi je znamka CUPRA še posebej blizu.

Ali ste dinamični voznik ali vozite po pravilih?

Vedno se držim pravil, saj se je tudi v nogometu treba držati pravil, navodil in načrta. To je edini in najboljši način za doseganje rezultatov. Enako velja na cesti, saj moraš vedno upoštevati pravila, da si varen in da lahko hkrati uživaš v vožnji. Če bi vsak delal, kar hoče, potem bi to bila katastrofa.

Ali je novi Formentor res zasnovan tako, da vzbuja čustva in šport?

Vsa nova vozila CUPRA po mojem mnenju združujejo vse, kar pričakujejo tudi najzahtevnejši vozniki. Športno, a hkrati udobno, kakovostno vožnjo v vseh razmerah. Neprimerljiva dinamika v kombinaciji z izjemnimi inovacijami.

Kako se povezujeta nogometni klub Olimpija in mlada španska znamka?

Zelo sem vesel, da imamo v našem klubu špansko znamko CUPRA. Mislim, da se popolnoma ujemata v povezavi s tem, da je Olimpija na vrhu in stvari dela res dobro. CUPRA pa po drugi strani postaja zelo pomembna znamka in rezultat so avtomobili, ki jih trenutno imajo.

Kakšen občutek vožnje doživijo igralci v Formentorju?

Brez dvoma jih takoj prepriča vožnja, kjer lahko občutijo takojšen in izjemen pospešek ter občutek hitrosti. Takoj sledijo vozne lastnosti in obnašanje vozila v ovinkih. CUPRA Formentor je zares izjemen avtomobil, ki ti takoj zleže pod kožo s svojo športnostjo in najnovejšo tehnologijo.

Novi CUPRA Formentor je zares edinstven, ekskluziven in s polno mero adrenalina, kot nalašč za igralce NK Olimpija, ki s Formentorji uživajo vsakodnevno. Navdušeni so nad popolno tehnologijo in vrhunsko zmogljivostjo. CUPRA Formentor je brez dvoma neverjetno prefinjen tehnološki presežek za navdušence dinamične vožnje.

Kaj vas je najbolj navdušilo pri znamki CUPRA?

Najprej je pomembno to, da znamka CUPRA postane uveljavljena in da razvije veliko avtomobilov. Velika razlika je, odkar niso znotraj ene znamke, ampak so nova in samostojna znamka. Zdaj je pravi čas za razvoj in pri znamki vidim velik napredek v primerjavi s preteklimi leti. Upam, da se ta napredek ne bo ustavil, prav tako pa bomo videli, kako bo CUPRA napredovala v prihajajočem letu.

Veliko ste na cesti. Kako ob tem doživljate avtomobil – kot prevozno sredstvo ali vam pomeni kaj več?

Trenutno vozim model CUPRA Formentor. Zelo sem zadovoljen z njim, saj daje občutek avta, ki se hkrati zdi kot velik športni terenec, v katerem se počutiš varnega, hkrati pa je kot pravi športni avto namenjen uživanju v vožnji. Zato je primeren za vožnjo v mestu ter zunaj mesta, je popoln avto, podobno kot morajo pravi igralci biti dobri tako na igrišču kot zunaj njega.

Kakšno glasbo poslušate med vožnjo?

Odvisno od razpoloženja. Poslušam prav vse zvrsti glasbe, a ker sem v Sloveniji, včasih preklopim na radio in poslušam tudi balkansko glasbo. Ni mi všeč samo en stil glasbe in če spet naredim primerjavo z nogometom, ne igramo vedno v istem slogu, odvisno od nasprotnika. Torej, kot sem že rekel, moj glasbeni okus je odvisen od trenutnega razpoloženja.

Katerih novosti znamke CUPRA se veselite?

Pričakujem, da se bo CUPRA hitro razvila. Veselim se novih modelov, ki bodo predstavljeni v prihodnosti, CUPRA Terramar, CUPRA Tavascan in CUPRA Urbanrebel, kompaktni avtomobil z električnim pogonom.

Katere modele CUPRA vozi NK Olimpija?

NK Olimpija vozi vrhunske modele CUPRA Formentor s polno opremo in vrhunskim pogonskim sklopom.

CUPRA Formentor – največje posebnosti: športnost skupaj z NK Olimpija

izjemen čustven zunanji dizajn

prvi ekskluzivni model znamke CUPRA

najmočnejši motor s 310 KM

visokozmogljiv priključni hibrid z 245 KM

žarometi Full LED, zavore BREMBO

najzmogljivejši motorji

Nogometni klub Barcelona in Cupra

Sodelovanje v svetu športa

CUPRA kot mlada znamka izjemno povezana s športom in sledi najnovejšim trendom in smernicam. Znamka CUPRA je podpisala sodelovanje kot sponzor mobilnosti za slednjih pet sezon z nogometnim klubom iz svojega domačega mesta in je tako postala njihov Official Automotive and Mobility Partner. Sodelovanje presega tradicionalne oblike partnerstva, saj izhaja iz skupnih vrednot in skupne zgodovine. Doseganje odličnih rezultatov, kreativnost in edinstven slog – to so temelji, na katerih sta se povezala barcelonska avtomobilska znamka CUPRA in nogometni klub FC Barcelona. (4)

CUPRA Formentor je prvi model, ki je bil izbran za uradno vozilo nogometnega kluba FC Barcelona. Med naznanitvijo je izvršni direktor znamke CUPRA Wayne Griffiths izpostavil: “Imenovanje CUPRA Formentorja za prvo uradno vozilo nogometnega kluba FC Barcelona je logična odločitev. Ta model je bil oblikovan in razvit v Barceloni, kjer ga bodo tudi proizvajali in ki je rojstno mesto obeh znamk ter hkrati izhodišče za naše navdihe, ki jih želimo deliti s svetom. To imenovanje bo povečalo prepoznavnost vozila v svetu in predstavlja velik korak na naši poti k uveljavitvi znamke CUPRA med ljubitelji avtomobilov.”

Barcelona, ena najuspešnejših nogometnih ekip v Španiji in Evropi, je znana po svoji bogati zgodovini, uspehih, strastnih navijačih in razvpitem nogometnem slogu. CUPRA pa je znamka, ustanovljena leta 2018, ki se osredotoča na razvoj in proizvodnjo športnih avtomobilov ter na spodbujanje dinamičnega in inovativnega duha. S sodelovanjem med tema dvema subjektoma se odpirajo nove priložnosti za promocijo nogometa in avtomobilizma, ter za ustvarjanje skupnih projektov, ki bodo koristili obema znamkama.

Eden od vidikov sodelovanja med Barcelono in CUPRO je promocija nogometa in športne kulture. Nogomet je eden najbolj priljubljenih športov na svetu, in s sodelovanjem s tako znano nogometno ekipo kot je Barcelona, lahko CUPRA poveča svojo prepoznavnost in doseže širšo ciljno skupino navijačev. Prav tako Barcelona lahko preko sodelovanja s Cupro pridobi nove privržence, zlasti med tistimi, ki so strastni navijači avtomobilizma. Poleg tega sodelovanje med Barcelono in CUPRO ponuja možnost za ustvarjanje skupnih projektov na področju inovacij in trajnostnega razvoja. Obe znamki sta usmerjeni v inovacije in trajnostno prihodnost, zato lahko skupno sodelovanje privede do razvoja novih rešitev in tehnologij, ki bodo koristile tako nogometu kot avtomobilizmu. Na primer, lahko si predstavljamo, da bi Barcelona in CUPRA sodelovali pri razvoju okolju prijaznih tehnologij za stadione ali pri promociji trajnostne mobilnosti med navijači in igralci.

