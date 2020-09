Di Maria zaradi pljuvanja nekaj tekem na hladnem

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Nešportno dogajanje ob koncu tekme prve francoske nogometne lige med prvakom PSG in Marseillom 13. septembra počasi dobiva epilog. Na tekmi, ki so jo dobili Marseillčani z 1:0, je prišlo do ravsa, pet igralcev je bilo izključenih. Dodatno pa je bil zaradi pljuvanja s štirimi tekmami prepovedi kaznovan član PSG Angel di Maria.

Ta konec tedna bo Di Maria proti Reimsu še lahko igral, proti Angersu, Nimesu, Dijonu in Nantesu pa pri PSG nanj ne bodo mogli računati.

Di Maria je v času najstrožjih varnostnih in higienskih ukrepov na tekmi pljunil branilca Marseilla Alvara Gonzaleza. Sodnik se na podlagi ogleda z videopomočnikom ni odločil za kazen, so pa po pritožbi Marseilla igralca vzeli pod drobnogled disciplinski sodniki in ga naknadno kaznovali z izključitvijo, ki bo veljala za štiri prvenstvene tekme.

Argentinski reprezentant je bil eden od sedmih igralcev PSG, ki so bili pred sezono pozitivni na koronavirus. Nekdanji nogometaš Manchester Uniteda in Reala iz Madrida je sicer pred začetkom nove sezone ligue 1 vrnil negativni izvid.

Preučili bodo spis v zvezi z Neymarjem in Gonzalezom

Gonzalez je bil sicer vpleten v drugo veliko preiskavo, saj so ga igralci PSG na čelu z Neymarjem obtožili rasizma. Iz francoskega prvenstva ligue 1 so sporočili, da bodo 30. septembra preučili spis v zvezi z Neymarjem in Gonzalezom.

Vse kazni še niso znane. Foto: Reuters

Dogajanje na igrišču je eksplodiralo s splošnim prerivanjem ob koncu tekme. Glavni sodnik je pokazal rdeč karton petim igralcem. V sodnikovem dodatku so morali predčasno v slačilnico Neymar, Leandro Paredes in Layvin Kurzawa iz PSG ter igralca Marseilla Jordan Amavi in Dario Benedetto.

Ko je Neymar zapustil igrišče, je četrti uradni osebi na tekmi povedal, da je slišal rasistični komentar. Brazilski napadalec je kasneje na družbenih omrežjih objavil, da obžaluje le to, da španskega branilca Gonzaleza ni udaril v obraz.

Bralci z ustnic v Neymarjevi Braziliji so na podlagi posnetkov tekme razbrali, da je Gonzalez Neymarju zabrusil mono, kar je opica v španščini. Gonzalez je zanikal kakršno koli kršitev.

Iz Marseilla pa so prišle informacije, da posedujejo obremenilne dokaze, ki postavljajo Neymarja v sila negativno luč. Brazilec naj bi na isti tekmi žalil japonskega nogometaša Hirokija Sakaia in ga označil za "kitajsko sranje".

Preberite še: