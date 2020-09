V primer Neymar so se vpletli tudi bralci z ustnic

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Francosko nogometno javnost še vedno zaposluje dogajanje na tekmi prve lige med PSG in Marseillom 13. septembra letos. V primer, ko so na tekmi sodniki pokazali pet rdečih kartonov, tudi zvezdniku Neymarju, so se vključili celo bralci z ustnic, ki disciplinski komisiji francoske lige svetujejo pri razvozlavanju okoliščin, kaj je kdo komu rekel.