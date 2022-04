Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Hrvaški nogometaši bodo na svetovnem prvenstvu v Katarju, ki se začne 18. novembra, bivali v luksuznem hotelu Hilton Doha. "Velika zmaga hrvaške delegacije," so zapisali na hrvaški nogometni zvezi.

Hrvaška nogometna zveza je imela sprva rezerviran hotel Dusit v središču mesta oziroma ob igriščih za trening Al Garafa. Ko pa je ena od reprezentanc, ki se ni uvrstila na svetovno prvenstvo 2022, odpovedala rezervacijo v hotelu Hilton Doha, je vskočila Hrvaška. Tako bodo trenirali v trening centru Al Ersal 3, ki je podoben igriščem Al Ersal 2, na katerih so trenirali ob nedavni prijateljski akciji s Slovenijo in Katarjem.

Predvsem pa so s Hiltonom pridobili luksuzne pogoje za bivanje in sprostitev pred treningi in tekmami ter po njih oziroma v dneh med njimi. Mednarodna nogometna zveza (Fifa) je udeleženkam prvenstva ponudila na izbiro 40 hotelov, Hilton Doha pa je eden od le petih med njimi, ki ima lastno plažo. "Velika zmaga za hrvaško delegacijo," je tako v sporočilu za javnost Hrvaške nogometne zveze (HNS) dejal njihov selektor Zlatko Dalić.

"Dusit je izpolnjeval vse naše pogoje, a ko se je pojavila priložnost, da rezerviramo tega, smo se takoj odzvali. Obiskali smo ga in se pogovorili s selektorjem in kapetanom, ki sta spremembo pozdravila. Glavna prednost je, da je trening center bližje, v tem hotelu pa bodo tudi boljši pogoji za nogometaše," je povedal predsednik HNS Marijan Kustić. "Fantje se bodo lahko čez dan družili na svežem zraku in v miru popili kavo, kar je v klasičnih mestnih hotelih, kakršen je Dusit, veliko težje," je še dejal selektor hrvaške reprezentance.

Klasična dvoposteljna soba s polpenzionom za dve osebi v Hiltonu Doha stane 260 evrov na noč. Cene suit gredo čez 500 evrov, predsedniških apartmajev čez 1.000.

Hrvaško reprezentanco na prvenstvu, ki bo potekalo konec leta, v skupini F čakajo tekme z Belgijo, Kanado in Marokom. Vsekakor skupina, iz katere lahko napredujejo.