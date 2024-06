Prva odmevna okrepitev za poraženi Bayern

Še pred začetkom evropskega nogometnega prvenstva se dogaja na nogometni tržnici. Bayern iz Münchna je podpisal pogodbo z japonskim srednjim branilcem Hirokijem Itom do leta 2028, potem ko so Stuttgartu plačali odkupno klavzulo v višini 30 milijonov evrov. Mladi brazilski bočni branilec Palmeirasa Luis Guilherme pa bo za pet let podpisal pogodbo z West Hamom, ki bo za Brazilca odštel 32 milijonov evrov.

Petindvajsetletni Hiroki Ito je prva večja okrepitev Bayerna v poletnem prestopnem roku. V Stuttgart je prestopil pred slabima dvema sezonama iz japonskega kluba Jubilo Iwata, po letu dni v Nemčiji kot posojen igralec, pa so za njegove nadaljnje usluge plačali manj kot milijon evrov. "Zame je velika čast, da lahko igram za enega največjih klubov na svetu," je dejal Ito v prvi izjavi in dodal: "Želim odigrati svojo vlogo pri Bayernu, ki bo osvojil veliko trofej."

Ito je bil ključni mož pri osupljivem preobratu Stuttgarta v minuli sezoni. Stuttgart se je od kandidata za izpad iz elitne druščine povzpel do uvrstitve v ligo prvakov. Moštvo Sebastiana Hoenessa je končalo na drugem mestu za prvakom Bayerjem iz Leverkusna, mesto pred Bayernom, ki je prvič v 12 sezonah ostal brez trofeje. Ito je za Japonsko debitiral leta 2022 in od takrat odigral 19 tekem in dosegel en gol.

Prvak Bayer se krepi naprej

Aleix Garcia Foto: Guliverimage Nemški prvak Bayer iz Leverkusna se je pred naslednjo sezono okrepil s španskim vezistom Aleixom Garcio. Vrednost prestopa iz Girone po pisanju nemške tiskovne agencije dpa znaša 18 milijonov evrov, 26-letnik pa je z lekarnarji podpisal petletno pogodbo. Garcia je bil minulo sezono eden ključnih nogometašev Girone, ki je v španskem prvenstvu zasedla tretje mesto za prvakom Realom in drugouvrščeno Barcelono. Vezist iz Ulldecone je na poti do največjega uspeha katalonske zasedbe na 37 ligaških tekmah dosegel tri gole in prispeval šest podaj.

Za reprezentanco je odigral dve tekmi v kvalifikacijah za Euro 2024, a ga selektor Luis de la Fuente ni uvrstil na seznam varovancev za nastop na prvenstvu v Nemčiji. Lekarnarji so pod vodstvom španskega stratega Xabija Alonsa v sezoni 2023/24 prekinili 11-letno vladavino münchenskega Bayerna in prvič v zgodovini dvignili sloviti krožnik za naslov državnih prvakov.

Bayer Leverkusen se je pred prihodom Garcie okrepil tudi z osrednjim branilcem Jeanuelom Belocianom iz Rennesa (15 milijonov evrov).

West Ham pripeljal brazilskega najstnika

Osemnajstletni Luis Guilherme se bo preselil v Anglijo. Pogodbo bo podpisal prvega julija, ko se bo uradno odprla prestopna tržnica v Angliji. "Je zelo tehnično nadarjen, a ima tudi dobre fizične lastnosti - veliko hitrosti, moči in predanosti, to mu bo pomagalo, da se prilagodi zahtevam angleškega nogometa," je pojasnil tehnični direktor angleškega kluba Tim Steidten.

West Ham, ki je preteklo sezono v premier ligi končal na devetem mestu in se ni uvrstil v evropska tekmovanja, bo od 1. julija kot glavni trener vodil Španec Julen Lopetegui, ki bo na trenerski klubi nasledil Davida Moyesa.