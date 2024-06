Paulo Fonseca uradno novi trener Milana

Fonseca je svojo trenersko pot začel leta 2005 v mladinskih selekcijah kluba Estrela da Amadora preden je prešel v nižje portugalske lige. Med elitno druščino je debitiral na klopi Pacosa de Ferreire, s katerim se je uvrstil v kvalifikacije za ligo prvakov.

Leta 2013 se je trener, ki ima tudi mozambiški potni list, pridružil Portu in tam osvojil svojo prvo lovoriko, portugalski superpokal. Po vodenju Brage, ki jo je v sezoni 2015/16 popeljal do naslova v portugalskem pokalu, je sedel na klop ukrajinskega Šahtarja iz Donecka.

V najuspešnejšem obdobju v Ukrajini je osvojil sedem lovorik, med drugim po trikrat pokalni in državni naslov, in zbral 103 zmage na 139 tekmah. Leta 2019 se je prvič preizkusil v Italiji, ko je takrat vodil Romo, s katero je prišel do polfinala evropske lige 2021.

Pred prihodom v Milan je nazadnje vodil francoski Lille, kjer je bil dve sezoni. Pri Milanu bo nasledil Stefana Piolija, ki je izgubil službo ob koncu letošnje sezone po petih letih vodenja milanskega kluba.

Preberite še: