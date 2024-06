Zoran Zeljković nov klub našel v Latviji

Pri Olimpiji so se v začetku maja po slabih sedmih mesecih dva kroga pred koncem lige razšli z Zoranom Zeljkovićem, ki je na klop ljubljanskega prvoligaša sedel oktobra lani. Zeljković je k Olimpiji sicer prišel iz Kopra, kjer je ekipo vodil na 92 tekmah. Na klopi Ljubljančanov je zbral 30 tekem v vseh tekmovanjih ter zabeležil 16 zmag, osem remijev in šest porazov. Zmaji so sicer izgubili zadnji dve tekmi sezone in jo končali na tretjem mestu prvenstvene lestvice.

Kot sta prva poročala portala Nogomania in Planet nogomet, Zeljković zdaj odhaja v Latvijo. Tamkajšnji prvoligaš Auda iz Kekave, ki tekme igra na stadionu Skonto v Rigi, je trenutno petouvrščena ekipa tamkajšnjega državnega prvenstva. V začetku junija so se razšli s portugalskim trenerjem Filipejem Almeido.