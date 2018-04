Bo vroči Ganec na Štajerskem potrdil zakon bivšega?

Prva liga Telekom Slovenije, 20. krog (zaostala tekma)

Danes se bosta v Kidričevem v zaostali tekmi 20. kroga Prve lige Telekom Slovenije za prvoligaške točke pomerila Aluminij in Krško. Kidričani, ki so se v pokalu uvrstili v finale in se tako spogledujejo z Evropo, potrebujejo točke v boju za obstanek, Krčani pa bi se z današnjo zmago približali Gorici na šestem mestu na dve točki razlike. Obeta se prvi trenerski spopad med Oliverjem Bogatinovom in Alenom Šćulcem.