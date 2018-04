Afričan spet rešil Aluminij, drugi strelec prvenstva končno zadel

Poročilo s tekme Aluminij : Krško

Nogometaši Aluminija in Krškega so se v zaostali tekmi 20. kroga Prve lige Telekom Slovenije razšli z neodločenim izidom 1:1 (0:0).

Krčanom se je dolgo nasmihala sploh prva prvoligaška zmaga v Kidričevem, a v izdihljajih tekme so domači, ki sicer niso bili posebej nevarni, prišli do najstrožje kazni in izenačenja. Na lestvici se tako ni spremenilo praktično nič, Krško je še vedno sedmo, Aluminij pa osmi, razlika med obema pa je še vedno sedem točk.

Prvi polčas ni navdušil maloštevilnih gledalcev. Ekipi v napadalnem pogledu nista pokazali veliko, (pol)priložnosti so bile zelo redke, najlepšo oziroma edino pravo pa so v 27. minuti zapravili gosti, ko je Tonči Mujan po dvojni podaji prišel do povsem neoviranega strela malce z leve strani s sedmih, osmih metrov, a je žogo poslal visoko čez vrata.

Miljan Škrbić je po dolgem času spet zadel. Foto: Vid Ponikvar

V uvodu drugega polčasa so bili konkretnejši Krčani in v 57. minuti tudi povedli. Po podaji Nikole Mandića z desne strani se je pred vrati najbolje znašel Miljan Škrbić, ki je tako prekinil dolg strelski post, ta je trajal od 18. kroga, in vpisal svoj 12. zadetek v sezoni. Tako je na drugem mestu med strelci, pred njim je le Triglavov Matej Poplatnik s 13 zadetki.

Domači so imeli takoj zatem priložnost za izenačenje, ko je Marko Nunić malce z desne prišel sam pred pred Marka Zalokarja, a je bil slednji v dvoboju uspešnejši. V 73. minuti so do novega strela prišli gosti, toda Sandi Ogrinec je z dobrih desetih metrov sprožil prešibko in rahlo premalo natančno za spremembo izida.

V 88. minuti je imel novo lepo priložnost Mujan, a je tudi on slabo streljal, takoj zatem pa je na drugi strani Klemen Šturm domnevno nepravilno zrušil Ibrahima Mensaha, tako da je sledila enajstmetrovka, ki jo je zanesljivo izvedel prav Mensah. To je bil njegov osmi gol v sezoni.

Aluminij : Krško 1:1 (0:0)

Športni park, gledalcev 150, sodniki: Vinčić (Maribor), Klančnik (Slovenj Gradec) in Kovačič (Ljubljana).



Strelca: 0:1 Škrbić (57.), 1:1 I. Mensah (89./11 m).



Aluminij: Kovačić, Jurčević, Zeba, Martinović, Jakšić, Petrovič, Ivančić (od 68. Marinšek), Tahiraj (od 79. Štor), Horvat, I. Mensah, Nunić (od 62. Kidrič).

Krško: Zalokar, Šturm, Ejup, Krajcer, Kulinitš, Da Silva (od 71. Nesher), Volarič, Ogrinec (od 82. Kovačič), Mujan, Škrbić, Mandić (od 74. Hing-Glover).



Rumena kartona: Horvat; Krajcer.