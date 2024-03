Navijači zagrebškega nogometnega kluba Dinamo, zloglasna skupina Bad Blue Boys, je pred nocojšnjim velikim hrvaškim nogometnim derbijem poskrbela za provokacijo. Na splitski rivi so danes odmevale Dinamove pesmi. Poleg tega so še z baklami zadimili dalmatinsko mesto, ki je bilo tako za krajši čas odeto v modro, se pravi barve tam najbolj osovraženega nogometnega kluba.

Hrvaški ljubitelji nogometa danes čakajo na večerno poslastico, največji derbi med splitskim Hajdukom in zagrebškim Dinamom, ki se bo začel ob 19.30 na Poljudu. Navijači iz hrvaške prestolnice pa so se že ogrevali s provokacijami podpornikov Hajduka.

Tako so danes na splitski rivi mnogi začudeno in zgroženo poslušali glasne navijaške pesmi Dinama, za kar so poskrbeli navijači iz skupine Bad Blue Boys. Najeli so stanovanje v središču Splita, vanj postavili velik zvočnik in malo po 12. uri, ko so obnemeli zvonovi splitske katedrale, začeli predvajati navijaške pesmi v podporo Dinamu. Provokacija je trajala kakšne pol ure, poročajo hrvaški mediji.

Za nameček so najbolj fanatični podporniki Dinama na splitski rivi pripravili t. i. baklado in središče dalmatinskega mesta začasno z dimom obarvali v modro, ta barva pa je zaščitni znak zagrebškega kluba. Na zvonik katedrale svetega Duje so izobesili še zastavo Dinama, pišejo hrvaški mediji.

Mediji pri naših južnih sosedih poročajo tudi o težavah domačih navijačev. Člani Torcide z otoka Hvar na današnji derbi ne bodo mogli priti, saj je zaradi premočnega juga prekinjena trajektna povezava s celino.

Ozračje je tako pred velikim večernim derbijem vodilnih ekip hrvaškega prvenstva že dodobra naelektreno. Tekma je za nameček izjemno pomembna v boju za naslov hrvaškega prvaka. Po 27. krogih je na vrhu razpredelnice Rijeka, ki ima štiri točke prednosti pred Hajdukom, ta pa je le točko pred tretjim Dinamom.

