Mladi Slovenec, ki mu Riera ni zaupal, že navdušuje v dresu Mure #video

Prvoligaški klubi se na nadaljevanje sezone pripravljajo v različnih državah. Jesenska prvakinja Olimpija se je odpravila v Španijo, Maribor v Turčijo, kjer se pripravlja tudi Mura, Celje, Primorje in Radomlje so na Hrvaškem, Bravo pa na Malti, kamor bodo odšli tudi Domžalčani, Koper in Nafta se pripravljata večinoma doma.

Nogometaši Mure so pozdravili prvo zmago v letu 2025. V Turčiji so ugnali poljskega prvoligaša Cracovio z 2:1. Črno-bele je v vodstvo z natančnim strelom s šestnajstih metrov v 23. minuti popeljal Jošt Pišek, ki se je pridružil Muri na pripravah v Turčiji, jeseni pa se neuspešno dokazoval v celjskem dresu, kjer ga trener Albert Riera, čeprav je 22-letni zvezni igralec mladi slovenski reprezentant, ni uvrstil niti na seznam kandidatov za nastop v Evropi.

Poljski klub iz Krakova je le minuto pozneje izenačil, zmagovalca pa je po strelu z bele točke v 80. minuti odločil Amadej Maroša.

Trener Oskar Drobne se je odločil za postavo Raduhe, Kurtovića, Cipota, Kumerja Čelika, Pucka, Antolina (od 88. Kovač), Vrbanca, Piška (od 35. Turudija), Dioga, Vizingerja in Marošo. Muro čaka ob 15. uri še tekma z nemškim nižjeligašem iz Leipziga.

Radomljani se bodo na Čatežu pomerili s hrvaškim jesenskim prvakom Rijeko, pri katerem nastopa tudi slovenski reprezentant Dejan Petrovič, Domžalčani pa se v Bujah merijo z Osijekom.

Olimpija

Datum Tekma Strelci za Olimpijo 20. 1. Olimpija – Slask Vroclav (Pol/1) 28. 1. Olimpija – Krivbas (Ukr/1)

Maribor

Datum Tekma Strelci za Maribor 9. 1. Maribor : Istra 1961 (Hrv/1) 2:1 Soudani, Grlić 16. 1. Maribor - Dinamo Kijev (Ukr/1) 20. 1. Maribor - TSC Bačka Topola (Srb/1) 24. 1. Maribor – Jagiellonia Bialystok (Pol/1) 24. 1. Maribor - Zimbru (Mol/1)

Koper

Datum Tekma Strelci za Koper 11. 1. Koper : Tekstilac Odžaci (Srb/1) 3:2 Groznica 2, Omladič 18. 1. Istra 1961 (Hrv/1) – Koper 25. 1. Koper – Sarajevo (BiH/1) 26. 1. Koper – Rukh Viniki (Ukr/1)

Celje

Datum Tekma Strelci za Celje 18. 1. Celje – Osijek (Hrv/1) 25. 1. Celje – Široki Brijeg (BiH/1)

Bravo

Datum Tekma Strelci za Bravo 8. 1. Bravo : Kaiserslautern (Nem/2) 0:4 / 17. 1. Bravo – Hartberg (Avt/1) 24. 1. Bravo – Rukh Viniki (Ukr/1)

Mura

Datum Tekma Strelci za Muro 8. 1. Mura : Crvena zvezda (Srb/1) 2:4 Vizinger, Diogo Bezera 11. 1. Mura : Austria Dunaj (Avt/1) 1:2 Domjan 14. 1. Mura : Cracovia Krakov (Pol/1) 2:1 Pišek, Maroša 14. 1. Mura – Lokomotiv Leipzig (Nem/4) 17. 1. Mura – Železničar Pančevo (Srb/1)

Primorje

Datum Tekma Strelci za Primorje 8. 1. Rijeka (Hrv/1) : Primorje 1:1 Suljanović 12. 1. Gorica (Hrv/1) : Primorje 1:1 Babin 15. 1. Lokomotiva Zagreb (Hrv/1) – Primorje 26. 1. Primorje – Široki Brijeg (BiH/1)

Radomlje

Datum Tekma Strelci za Radomlje 10. 1. Radomlje : Sesvete (Hrv/2) 2:2 Cukon, Vučenović 14. 1. Rijeka (Hrv/1) – Radomlje 21. 1. Radomlje – Fehervar (Mad/1)

Domžale

Datum Tekma Strelci za Domžale 14. 1. Domžale – Osijek (Hrv/1) 18. 1. Domžale – Bistrica (Slo/2) 24. 1. Domžale – WSG Tirol (Avt/1)

Nafta