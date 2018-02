Rapsodija Zahovića, Mariborčani zaploskali Cretuju

Pripravljalne tekme klubov 1. SNL

Slovenski prvoligaški klubi se pripravljajo na spomladanski del sezone. Jesenski prvak Maribor je v soboto v generalki za nadaljevanje sezone s 4:1 nadigral Celje. Luka Zahović je prispeval tri gole in podajo, v dresu vijolic pa je debitiral "zeleno-beli" novinec Alexandru Cretu. Olimpija se bo v nedeljo v Poreču pomerila z Bravom. Domžale so izgubile na gostovanju v Budimpešti (2:3).

Slovenski prvoligaški klubi se na nadaljevanje sezone 2017/18 pripravljajo v različnih državah. Večina klubov si polni baterije v domovini in bližnjih hrvaških obmorskih mestih, najboljša kluba v jesenskem delu, Maribor in Olimpija, pa sta si za večino priprav izbrala Belek v Turčiji. Spomladanski del 1. SNL se bo nadaljeval 24. februarja, Ankaran in Aluminij pa ga bosta za zaprtimi vrati štadiona v Ajdovščini začela že v torek.

Luka Zahović sodeloval pri vseh štirih golih

Darko Milanič in Zlatko Zahović imata pred seboj le en cilj. Da Maribor ubrani naslov slovenskega prvaka. Foto: Twitter Mariborčani so se v soboto prvič po vrnitvi iz Turčije predstavili domačemu občinstvu in v Ljudskem vrtu odpravili Celjane z visokim rezultatom (4:1). Blestel je Luka Zahović, ki je sodeloval pri vseh zadetkih. Dosegel je tri zadetke in prispeval še podajo. Na seznam podajalcev sta se pri njegovih zadetkih vpisala Dare Vršič (2) in Aleks Pihler. Mrežo Maribora je zatresel Portugalec Jucie Lupeta.

Trener Darko Milanič je proti štajerskemu tekmecu od prve minute krenil s postavo Handanović, Milec, Rajčević, Ivković, Kolmanič, Cretu, Pihler, Hotić, Vršič, Zahović in Tavares. Tako je v dresu vijolic debitiral Romun Alexandru Cretu. Nekdanji član Olimpije, ki je s svojim prestopom dvignil nemalo prahu, - Ljubljančani še vedno trdijo, da sploh ne bi smel podpisati pogodbe z njihovim večnim tekmecem -, je odigral 71 minut. Ko je zapustil igro, mu je občinstvo v Ljudskem vrtu namenilo aplavz.

Evrogol Kronavetra, Mrdja še ni debitiral

Nogometaši Olimpije so priprave v Turčiji sklenili z remijem proti beloruskemu podprvaku Dinamu iz Minska (1:1). Trener Igor Bišćan ni računal na Nika Kapuna, Mitcha Apaua, Filipa Uremovića (zdravstveni razlogi) in srbskega novinca Dragana Mrdjo, ki se je Olimpiji pridružil pred kratkim in še ni pripravljen na vrhunske napore.

Izenačujoči zadetek Roka Kronavetra:

Dinamu se je nasmihala zmaga, saj je od 65. minute, ko je izkoristil strel z bele točke, vodil z 1:0. Da pa se je dvoboj vseeno končal brez zmagovalca, je s spektakularnim udarcem s prostega strela poskrbel Rok Kronaveter. Občasni slovenski reprezentant je silovito udaril s 40 metrov in prisilil vratarja tekmecev k predaji. To je bil njegov prvi zadetek v letu 2018. V dresu Olimpije je ponovno zaigral Avstralec Jason Davidson, ki je jeseni pri Kekovi Rijeki zaman čakal na priložnost.

Zmaji bodo zadnjo pripravljalno tekmo odigrali v nedeljo na Hrvaškem (Poreč) proti slovenskemu drugoligašu Bravu.

Prvi letošnji gol Ibraimija

Pokalni zmagovalci Domžalčani, ki so v 1. SNL prezimili na tretjem mestu, so v soboto gostovali pri madžarskem velikanu Ferencvarošu, za katerega igra tudi nekdanji branilec Domžal Miha Blažič. Izgubili so z 2:3, na pot pa so se odpravili brez presrečnega očka Andraža Kirma.

Ferencvarošu se je obetala visoka zmaga, a sta Agim Ibraimi (strel z 20 metrov - letošnji prvenec za Domžalčane) in Lovro Bizjak (podaja Matije Široka) v zadnjih petih minutah z zadetkoma poskrbela, da so izbranci Simona Rožmana zapustili Budimpešto s tesnim porazom.

Gorica premagala drugo ekipo Dinama, Drava presenetila knape

Novogoričani so v zadnji pripravljalni tekmi premagali hrvaškega drugoligaša, drugo ekipo zagrebškega Dinama z 1:0.

V generalki do zmage! Zanjo je z golom v 50. minuti po podaji Matije Škarabota poskrbel Leon Marinič. @NDGorica 1-0 @gnkdinamo II



Od 65. minute naprej so nastopili še vsi rezervisti. pic.twitter.com/mx4WQfa8M1 — ND Gorica (@NDGorica) February 17, 2018

Velenjčani so se v zadnjih dneh okrepili kar s petimi igralci. Djair Parfitt-Williams prihaja z Bermudov, nazadnje pa se je dokazoval pri londonskem West Hamu, Edin Šehić, zvezni igralec iz BiH, bo v Velenju igral do konca sezone kot posojen igralec splitskega Hajduka, hrvaški napadalec Vlatko Šimunac pa prihaja iz Vinkovcev, kjer je igral za Cibalio.

Knapi so v nedeljo zaigrali kot prerojeni in v "prvoligaškem" srečanju v Ajdovščini napolnili mrežo Gorice (6:1), nato pa premagali še Aluminij. Na omenjenih tekmah je novinec Šehić dosegel kar štiri zadetke. Knape sta zadnji dan prestopnega roka okrepila še mladi Hrvat Ante Solomun (nekdaj Zavrč) in Liberijec Abu Kamara, Velenjčani pa so nekoliko nepričakovano izgubili prijateljsko tekmo s ptujsko Dravo. Pušnikova četa je po devetih tekmah tako končala srečanje brez doseženega gola.

V Medulinu pri Pulju je bil mednarodni prijateljski turnir Arena Cup, na katerem je nastopil tudi zadnjeuvrščeni slovenski prvoligaš Ankaran. V skupini je zasedel zadnje, osmo mesto.

Maribor:

Datum Tekma Rezultat Strelci (le omenjenega kluba) 17. 1. Maribor : Kalcer Radomlje (Slo/2) 7:0 Bohar 2, Mešanović, Tavares, Ivković, Dervišević, avtogol 20. 1. Maribor : Nafta 1903 Lendava (Slo/2) 4:2 Vršič, Tavares/11-m, Hotić, Bajde 24. 1. Maribor : Szombatheyli Haladas (Mad/1) 1:1 Vrhovec 27. 1. Maribor : SC Weiz (Avt/3) 3:0 Zahović, Tavares, Mlakar 30. 1. Maribor : Vojvodina Novi Sad (Srb/1) 2:2 Bajde, Tavares 2. 2. Maribor : Sigma Olomouc (Češ/1) 0:3 / 5. 2. Maribor : Šerif Tiraspol (Mol/1) 2:0 Zahović 11-m, Mlakar 8. 2. Maribor : Oleksandriya (Ukr/1) 0:2 / 10. 2. Maribor : Zenit St. Peterburg (Rus/1) 1:3 Tavares 17. 2. Maribor : Celje (Slo/1) 4:1 Zahović 3, Milec 20. 2. Maribor - SV Allerheiligen (Avt/3)

Olimpija:

20. 1. Olimpija : Kustošija (Hrv/2) 2:1 Benko, Brkić 24. 1. Olimpija : Sesvete (Hrv/2) 3:1 Benko, Miškić, Turkuš 27. 1. Olimpija : Ankaran (Slo/1) 2:0 Benko, Turkuš 2. 2. Olimpija : Etar (Bol/1) 3:0 Benko 2, Kapun 5. 2. Olimpija : Vojvodina Novi Sad (Srb/1) 2:3 Miškić, Codjoe 8. 2. Olimpija : Rostov (Rus/1) 3:3 Issah 2, Čanađija 11. 2. Olimpija : Dinamo Minsk (Blr/1) 1:1 Kronaveter 18. 2. Olimpija - Bravo (Slo/2)

Domžale:

17. 1. Domžale : Ilirija 1911 (Slo/2) 2:2 Nicholson 2 20. 1. Domžale : Zarica Kranj (Slo/2) 2:0 Franjić, avtogol 24. 1. Domžale : Krupa na Vrbasu (BiH/1) 0:1 / 26.1. Domžale : Ružomberok (Slk/1) 1:0 Ibričić/11-m 3. 2. Domžale : Šampion Celje (Slo/3) 6:0 Kirm 2, Ibričić, Bizjak, Klemenčič, Volarič 7. 2. Domžale : Zemun (Srb/1) 3:1 Kolobarić, Kirm, Dobrovoljc 10. 2. Domžale : Dinamo Zagreb II (Hrv/2) 0:1 / 15. 2. Domžale : Tiszakécske (Mad/3) 1:1 Hebaj 17. 2. Ferencvaroš Budimpešta (Mad/1) : Domžale 3:2 Ibraimi, Bizjak

Rudar Velenje:

18. 1. Wolfsberger AC (Avt/1) : Rudar 1:0 / 21. 1. Rudar : Ilirija 1911 (Slo/2) 1:1 Črnčič 24. 1. Triglav Kranj (Slo/1) : Rudar 1:4 Črnčič 2, Bijol, Shwan 27. 1. Rudar : Fužinar Ravne Systems (Slo/2) 3:0 Kamara, Williams, Trifković 30. 1. Široki Brijeg (BiH/1) : Rudar 0:1 Trifković 31. 1. Budafoki MTE (Mad/2) : Rudar 0:2 Tučić, Kamara 3. 2. Krupa na Vrbasu (BiH/1) : Rudar 3:2 Tučić, Trifković 7. 2. Dravograd (Slo/3) : Rudar 0:6 Tučić 2, Novak, Radić, Shwan, Kamara 11. 2. Gorica (Slo/1) : Rudar 1:6 Kamara in Šehić 2, Črnčič, avtogol 14. 2. Aluminij (Slo/1) : Rudar 1:2 Šehić 2 17. 2. Rudar : Drava Ptuj (Slo/2) 0:1 /

Celje:

24. 1. Celje : Šampion Celje (Slo/3) 6:1 Vizinger, Štraus, Pungaršek, Predragović, Lupeta, Šauperl 27. 1. Celje : Drava Ptuj (Slo/2) 1:1 Požeg Vancaš 31. 1. Celje : Fužinar Ravne Systems (Slo/2) 5:0 Požeg Vancaš, Benedičič, Predragović, avtogol 7. 2. Celje : Široki Brijeg (BiH/1) 0:2 / 10. 2. Celje : Zemun (Srb/1) 3:0 Lupeta, Požeg Vancaš, Džinić 14. 2. Celje : Bravo (Slo/2) 2:2 Džinić, Vizinger 17. 2. Maribor (Slo/1) : Celje 4:1 Lupeta

Gorica:

17. 1. Lokomotiva Zagreb (Hrv/1) : Gorica 1:1 Filipović 20. 1. Rijeka (Hrv/1) : Gorica 0:0 / 24. 1. Gorica : Šenčur (Slo/3) 3:0 Žigon, Milošević, Gregorič 31. 1. Gorica : Brinje Grosuplje (Slo/3) 4:0 Marinič, Žigon, Filipović, Osuji 2. 2. Gorica : Gorica (U-19) 4:0 Edafe, Smajlagić, Marinič, Šantek 3. 2. Gorica : Kalcer Radomlje (Slo/2) 4:1 Filipović, Humar, Marinič, Osuji 6. 2. Gorica : Jadran Poreč (Hrv/3) 2:1 Šantek, Edafe 7. 2. Gorica : Osijek II (Hrv/3) 1:0 Žigon 10. 2. Gorica : Triglav Kranj (Slo/1) 1:2 Žigon/11-m 11. 2. Gorica : Rudar Velenje (Slo/1) 1:6 Bužinel 17. 2. Gorica : Dinamo Zagreb II (Hrv/2) 1:0 Marinič

Krško:

16. 1. Krško : Drava Ptuj (Slo/2) 4:0 Mandić, Ahcin, Da Silva, Vidović 20. 1. Krško : Roltek Dob (Slo/2) 2:0 Mujan, Ramić 23. 1. Krško : Ružomberok (Slk/1) 0:1 / 26. 1. Krško : Krupa na Vrbasu (BiH/1) 0:0 / 28. 1. Krško : Dekani (Slo/2) 5:0 Mandić 3, Ogrinec, Jovanović 3. 2. Dinamo Zagreb (Hrv/1) : Krško 2:1 Vekić 6. 2. Rijeka (Hrv/1) : Krško 2:0 / 10. 2. Krško : Rogaška (Slo/2) 3:0 Mandić 2, avtogol 16. 2. Krško : Hartberg (Avt/2) 0:2 /

Aluminij:

20. 1. Aluminij : SV Allerheiligen (Avt/3) 1:1 Nunić 26. 1. Aluminij : Kapfenberg (Avt/2) 1:1 Štor 31. 1. Aluminij : Zemun (Srb/1) 1:1 Zeba 4. 2. Aluminij : Rogaška (Slo/2) 1:1 Mensah 6. 2. Aluminij : Ilirija 1911 (Slo/2) 4:1 Mensah, Vrbanec, Krajnc, Lukanc 7. 2. Aluminij : Dinamo Zagreb II (Hrv/2) 3:2 Zeba, Tahiraj, Nunić 10. 2. Aluminij : Kalcer Radomlje (Slo/2) 2:3 Mensah 2 14. 2. Aluminij : Rudar Velenje (Slo/1) 1:2 Krajnc 17. 2. Aluminij - Roltek Dob (Slo/2)

Triglav Kranj:

20. 1. Triglav : Jesenice (Slo/3) 8:0 Poplatnik 3, Majcen 2, Tijanić, Bukara, avtogol 20. 1. Triglav : Šenčur (Slo/3) 6:0 Žurga 3, Suljević, Pušnik, avtogol 24. 1. Triglav : Rudar Velenje (Slo/1) 1:4 Tijanić 30. 1. Triglav : Krupa na Vrbasu (BiH/1) 0:0 / 1. 2. Triglav : Ružomberok (Slk/1) 1:2 Poplatnik 10. 2. Triglav : Gorica (Slo/1) 2:1 Majcen 2 17. 2. Triglav : Osijek 2 (Hrv/3) 1:0 Žurga

Ankaran-Hrvatini: