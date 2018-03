V živo: gledalci zaploskali Cesarju, mreži še mirujeta #video

Prijateljske tekme, od 26. do 28. marca

Slovenija : Belorusija 0:0 (-:-)

Selektor Kavčič je po katastrofalni igri v Celovcu napovedal spremembe in držal obljubo. Namesto poškodovanega Benjamina Verbiča je mesto v prvi enajsterici dobil Valter Birsa.

Jasmin Kurtić se je preselil nekoliko nazaj, kjer bo skupaj z Renejem Krhinom in Kevinom Kamplom tvoril zvezno vrsto, v osrčju obrambe pa bosta namesto Mihe Mevlje in Aljaža Strune Nemanja Mitrović in Luka Krajnc. Prvih pet minut je namesto Kranjca igral poslavljajoči se kapetan Boštjan Cesar.

Maloštevilni gledalci v Stožicah so še zadnjič zaploskali Cesarju:

Predsednik @nzs_si Radenko Mijatović je rekorderju Boštjanu Cesarju, ki se poslavlja, izročil darilo. Dres, ki ga je vedno nosil z ogromnim ponosom. @SiolSPORTAL #SLOBLR pic.twitter.com/lIhWijDVSh — RokPlestenjak_PS (@RokPlestenjak) March 27, 2018

Začetna postava Slovenije:

Gostitelji svetovnega prvenstva, Rusi, so po porazu proti Braziliji (3:0) visoko klonili še proti Franciji. Galski petelini so zmagali s 3:1. Dva zadetka je zabil Kylian Mbappe, enega pa Paul Pogba. Častni ruski zadetek je dosegel Fedor Smolov.

Cavani se je maščeval Balu, Ronaldo potolčen v Ženevi

Kaj se je dogajalo v ponedeljek? V izredno zanimivem obračunu je Urugvaj z zadetkom Edinsona Cavanija premagal Wales, urugvajski napadalec pa se je tako v jubilejnem 100. nastopu za reprezentanco maščeval zvezdniku madridskega Reala Garethu Balu za izpad PSG v osmini finala lige prvakov. Urugvaj je tako osvojil prijateljski turnir na Kitajskem, tretje mesto pa je pripadlo Češki, ki je visoko odpravila gostitelje.

Cristiano Ronaldo pred dnevi rešil Portugalsko, proti Nizozemcem pa je bil povsem nemočen. Igral je do 68. minute, potem pa svoje mesto prepustil Joau Moutinhu. Foto: Getty Images V Ženevi so se udarili Portugalci in Nizozemci, ki so že v prvem polčasu napolnili mrežo Cristiana Ronalda in druščine. Najprej je zadel Memphis Depay, na 2:0 je zvišal Ryan Babel, izid prvega polčasa (3:0) pa je postavil Virgil Van Dijk.

To je bil tudi končni izid in opozorilo za evropske prvake pred svetovnim prvenstvom v Rusiji. Zvezdnik Reala ni igral celotno srečanje, zamenjan je bil v 68. minuti in ostaja pri 81 zadetkih za reprezentanco. Ne samo, da se ni vpisal med strelce, je Ronaldo poskušal preslepiti tudi sodnika in požel val kritik.

Zvezdnik Reala je hotel preslepiti tudi sodnika:

Classic Ronaldo hahahahah pic.twitter.com/48II0TgoIB — McKay Johns (@mckayjohns) March 26, 2018