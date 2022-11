Šeško lovi Zahovićev rekord, Katanec gosti Rusijo

Benjamin Šeško je nazadnje v Stožicah zaigral 24. septembra, ko je zatresel mrežpo Norveške in pomagal Sloveniji do zmage z 2:1.

Benjamin Šeško je nazadnje v Stožicah zaigral 24. septembra, ko je zatresel mrežpo Norveške in pomagal Sloveniji do zmage z 2:1. Foto: Matic Klanšek Velej/Sportida

V nedeljo se bo v Katarju začelo 22. svetovno prvenstvo v nogometu. Udeleženke so že prispele na prizorišče in odigrale zadnje pripravljalne tekme, reprezentance, ki ne nastopajo v Katarju, pa bodo konec tedna izkoristile priložnost za nove prijateljske dvoboje. Slovenija bo tako v Stožicah v nedeljo ob 15. uri gostila Črno goro, dve uri pred tem se bo Katančev Uzbekistan v Taškentu pomeril z izolirano Rusijo.

Slovensko nogometno reprezentanco po zmagi v Romuniji, ki je navdušila navijače zlasti z izvedbo v prvem polčasu, ko sta v polno zadela Benjamin Šeško in Andraž Šporar, čaka še zadnji nastop v koledarskem letu 2022. V Stožicah, kjer velja pričakovati dober obisk, nenazadnje bo prost vstop vsem obiskovalcem, mlajšim od 14 let, se bosta pomerili Slovenija in Črna gora.

Slovenija je v Romuniji zmagala z 2:1 in nadaljevala niz neporaženosti, ki se je podaljšal na pet tekem. Foto: Guliverimage Črnogorci bodo prvič v obdobju državne samostojnosti gostovali na slovenskih tleh. Slovenija je do zdaj dvakrat gostovala v Črni gori in vselej ostala neporažena (zmaga in remi). Pričakujemo, da bo selektor v zadnjem pripravljalnem srečanju pred začetkom kvalifikacij za Euro 2024 preizkusil na delu še nekaj kandidatov in malce premešal udarno enajsterico iz Cluja.

Če bo nastopil Benjamin Šeško, bo naskakoval nov mejnik. Na reprezentančnih tekmah je namreč zadel v polno na štirih zaporednih tekmah. Če bo uspešen tudi proti Črni gori, bo izenačil podvig Zlatka Zahovića, strelskega rekorderja Slovenije (35 zadetkov), ki je leta 1999 nanizal kar pet tekem, na katerih se je vpisal med strelce.

Finci v Oslu, Norvežani brez Haalanda

Srečko Katanec se bo v nedeljo pomeril z Rusijo, s katero je imel opravka tudi kot selektor Slovenije v kvalifikacijah za SP 2002 in na dveh tekmah osvojil štiri točke. Foto: Guliverimage Ta konec tedna bo na delu tudi nekaj slovenskih tekmecev v kvalifikacijah za Euro 2024. Kazahstan, ki je pred dnevi izgubil proti Katančevemu Uzbekistanu (0:2), se bo danes v Abu Dabiju pomeril z ZAE, Finska se bo v sosedskem obračunu na Ullevaalu v Oslu udarila z Norveško, ki se je zadnje reprezentančne akcije v letu 2022 lotila brez največjega zvezdnika Erlinga Brauta Haalanda, evropski "palček" San Marino pa se bo spopadel s karibsko državico St. Lucio. In to še drugič v nekaj dneh. V četrtek sta se izbrani vrsti razšli z 1:1. Severna Irska kot edina izmed reprezentanc v "slovenski" kvalifikacijski skupini za Euro 2024 v tem mesecu ne igra tekem.

V nedeljo bo na delu tudi Uzbekistan, ki ga vodi Srečko Katanec. V četrtek je premagal Kazahstan, tokrat pa bo v Takšentu pričakal izbrano vrsto Rusije, ki do nadaljnjega ne sme sodelovati na tekmovanjih pod okriljem Mednarodne nogometne zveze (Fifa) in Evropske nogometne zveze (Uefa). Prijateljske tekme so vendarle nekaj drugega, izolirani Rusi pa bodo po Kirgiziji, ki so jo v četrtek premagali z 2:1, okusili še moč Uzbekistana, ki je nekdaj sestavljal Sovjetsko zvezo.

Italija je med tednom v gosteh premagala Albanijo s 3:1. Dva zadetka je dosegel Vincenzo Grifo. Foto: Reuters

Na Dunaju se bosta v nedeljo zvečer v atraktivnem srečanju pomerili slovenski sosedi Avstrija in Italija, ki je presenetljivo ni na letošnjem svetovnem prvenstvu. Azzurri, aktualni evropski prvaki, bodo tako izpustili že drugi zaporedni mundial.

Nujno sporočilo NZS vsem, ki si nameravajo tekmo med Slovenijo in Črno goro ogledati v živo! Za nedeljsko tekmo med Slovenijo in Črno goro v Stožicah vlada veliko zanimanje, zato vsem navijačem priporočamo, da se seznanijo s pomembnimi informacijami pred tekmo Tekma bo v nedeljo, 20. 11. ob 15. uri, vrata ŠRC Stožice pa se odprejo že dve uri pred uvodnim sodnikovim žvižgom. Ker želimo, da bo vaša izkušnja popolna, vas med 12.00 in 14.30 uro vabimo v posebno navijaško cono na ploščadi pred tribuno C, kjer se bo odvijal spremljevalni program. Foto: Vid Ponikvar/Sportida Ker se v Stožicah odvijata dva dogodka, poleg nogometne tekme še zaključni dan Evropskega prvenstva v rokometu za ženske, vse obiskovalce naprošamo, da se na prizorišče odpravijo pravočasno (pred vhodom, ki je označen na vstopnici, bodite najkasneje ob 14.00 uri), ob tem pa uporabite eno izmed brezplačnih parkirišč v okolici. PARKIRANJE: Parkiranje v garažni hiši ŠRC Stožice bo omejeno, zato predlagamo, da uporabite javna parkirišča Kranjčeva/POP TV ali Žale (1,2,3,4 in 5). Parkiranje na navedenih parkiriščih MOL bo 2 uri pred prireditvijo in 2 uri po prireditvi brezplačno. V tem času je uporaba javnega prevoza ob predložitvi vstopnice z tekmo tudi brezplačna, vozile bodo dodatne enote javnega prevoza.