Pri Panathinaikosu stavkajo, Olympiakos našel trenerja

Nogometni razglednici iz Aten

Igralci Panathinaikosa so predsedniku kluba Vasilisu Konstatinouu v ponedeljek sporočili, da se ne bodo udeleževali treningov, če jim klub ne izplača vsaj plač do konca lanskega leta. Nazadnje naj bi namreč dobili plačilo za oktober. Klubu je vodstvo grške lige prejšnji teden odbilo tri točke, ker ni poravnal obveznosti do nemškega igralca Jensa Wemmerja, ki mu dolguje skoraj 500 tisoč evrov. 20-kratni grški prvaki so zaradi že drugega odvzema točk v zadnjem obdobju padli na 11. mesto v konkurenci 16 klubov.

Španca nasledil Portugalec

Njegovi tekmeci iz Olympiakosa pa imajo novega stratega. 47-letni Pedro Martins je na klopi zamenjal Španca Oscarja Garcio, ki je odstopil prejšnji teden, potem ko je predsednik kluba Evangelos Marinakis celotno prvo ekipo poslal na prislini dopust zaradi slabih predstav na igrišču. Poleg tega so morali igralci plačati tudi 400 tisoč evrov kazni.

Portugalski strateg Pedro Martins je novi trener Olympiakosa, ki se poslavlja od grškega naslova. Foto: Reuters

Štiri kroge pred koncem grškega prvenstva Olympiakos nima več možnosti za rekordni osmi prvenstveni naslov, saj za vodilnim AEK iz Aten zaostaja velikih devet točk.