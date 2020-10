Pri Liverpoolu še tretja okužba

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Xherdan Shaqiri je po Thiagu in Maneju še tretji okužen nogometaš pri Liverpool.

Nogometaš švicarske reprezentance in angleškega prvaka Liverpoola Xherdan Shaqiri je bil pozitiven na covid-19, zato bo manjkal na načrtovani vrnitvi v švicarsko reprezentanco po 16 mesecih, so sporočili iz švicarske zveze SFV. Osemindvajsetletnik je še tretji nogometaš rdečih v tednu dni, ki je oddal pozitiven test. Pred Shaqirijem sta bila pozitivna že Španec Thiago Alcantara in Senegalec Sadio Mane, oba sta že v samoosamitvi.