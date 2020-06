Pretepača z Reke kaznovala tako hrvaška zveza kot klub

Znane so posledice, s katerimi se bo moral spopasti nogometaš Osijeka Eros Grezda, ki je prejšnjo nedeljo po izpadu v pokalnem tekmovanju proti Rijeki Simona Rožmana po tekmi fizično napadel domačega nogometaša in povzročil odmeven škandal, o katerem se je v tem tednu veliko pisalo.

Že v četrtek so Erosa Grezdo, ta je po razburljivi tekmi, v kateri so nogometaši Rijeke ob slabem sojenju prišli do zmage s 3:2 in uvrstitve v veliki finale pokalnega tekmovanja, na parkirišču na Reki udaril člana domačega kluba Antonia Čolaka, kaznovali na Hrvaški nogometni zvezi (HNS). Čeprav se je omenjalo hudo kazen, tudi polletni suspenz, jo je 25-letni albanski reprezentant odnesel z zgolj štirimi tekmami prepovedi nastopanja.

Zdaj so nogometaša, ki je pred časom igral tudi v Sloveniji, kjer je bil član Zavrča in Aluminija, kaznovali še v njegovem klubu Osijeku. Zaradi neprimernega vedenja so ga po internem disciplinskem pravilniku udarili po žepu, in sicer se bo moral odreči kar 20 odstotkom letne plače.

Že pred tem so na HNS zaradi slabega sojenja kaznovali tudi sodnike s te sporne tekme. Glavni sodnik Igor Pajač in pomočnik videosodnika (VAR) Fran Jović v tej sezoni ne bosta več sodila. S štirimi tekmami suspenza jo je odnesel pomočnik glavnega sodnika Ivica Modrić.