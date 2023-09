Premika mejnike: Ronaldo zabil 850. gol #video

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Cristiano Ronaldo Foto: Reuters Cristiano Ronaldo je svoj 850. gol dosegel na tekmi Al Nassra proti Al Hazmu, ki so jo Portugalec in soigralci dobili s 5:1. Ronaldo gol je zadel gol za 4:1, pred tem pa je vpisal še podajo za 3:1 (to je bila res izjemna timska akcija). Zadel je še en nekdanji zvezdnik evropskih zelenic Sadio Mane.

To je Ronaldov šesti gol na zadnjih treh tekmah. Vse tri je seveda Al Nassr dobil. So pa lanski podprvaki savdske lige izgubili prvi dve tekmi novega prvenstva. Za vodilnim Al Hilalom tako po petih krogih zaostajajo za štiri točke.