Premier league zaradi krize ob vsaj 340 milijonov evrov

Klubi v angleški nogometni premier league bodo zaradi posledic pandemije novega koronavirusa v tej sezoni izgubili med 340 in 400 milijoni evrov. To je številka, ki bo po poročanju britanske javne televizije BBC nastala zaradi neizpolnjenih pogodb, vezanih na televizijske pravice.

Izguba več sto milijonov evrov klubom grozi, četudi bi v Angliji izpeljali nadaljevanje sezone s tekmami za zaprtimi vrati in brez gledalcev. Do podobne številke je prišel tudi časnik The Guardian, ki je preračunal, da bo za klube izguba znašala 390 milijonov evrov.

Razlog za takšne minuse so sklenjene pogodbe z nosilci televizijskih pravic, ki jih zaradi novih okoliščin klubi ne bodo mogli izpolniti. Predvsem zaradi prekoračenih časovnih rokov, saj bi se lahko premier league v najboljšem primeru nadaljevala šele junija.

Še precej večja pa bi bila izguba, če tekmovanja ne bi mogli izpeljati do konca. Izvršni direktor premier league Richard Masters je nedavno pojasnil, da bi v tem primeru izguba za klube znašala celo milijardo evrov.

Po odločitvi britanske vlade se zaradi posledic epidemije novega koronavirusa velika tekmovanja v državi ne morejo začeti pred 1. junijem. Moštva bodo lahko začela skupinske treninge predvidoma 18. maja.