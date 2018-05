Prekmurska veselica: Dobrodošla, Olimpija in Maribor!

Šampanjec se je hladil že v Novem mestu, a so ga Prekmurci morali pripeljati nazaj domov. Kar murskosoboškim nogometašem pod vodstvom trenerja Anteja Šumundže ni uspelo minuli teden na Dolenjskem, jim je tokrat na domačem štadionu v Fazaneriji. Z zmago nad Taborom (3:0), h kateri je dva gola prispeval Matic Maruško, enega pa Žiga Kous, so si namreč tudi na teoretični ravni že priigrali neulovljivo prednost. Ptujska Drava in lendavska Nafta zaostajata preveč. Prvak 2. SNL je znan in s tem tudi klub, ki bo v prihodnji sezoni član Prve ligi Telekom Slovenije. Do konca sezone sicer "muraše" čakata še dve tekmi, nato pa se bodo lahko poslovili od nižje ravni in v Fazaneriji vnovič zaželeli dobrodošlico prvoligašem, na čelu z Olimpijo in Mariborom.

Foto: Mario Horvat/Sportida

Šimundža: Prekmurje si zasluži prvoligaša?

"Čakata nas še dve tekmi, najprej derbi z Dravo. Jasno pa je, da smo danes veseli. Muro smo želeli na vrhu. Zdaj jo imamo. Ta zmaga je dragocena. Je nagrada za vse navijače, ki Muri stojijo ob strani. Zaslužijo si prvo ligo. Kot prvi in edini smo se v 2. SNL postavili v vlogo tistega, ki želi v prvo ligo. Vsi ostali so bili malo bolj preračunljivi. Pritisk je bil zaradi tega večji," je bil po kopici objemov, ki so sledili zadnjemu sodnikovemu žvižgu, navdušen trener Ante Šimundža. O tem, ali bo Muro tudi vodil med elito, ni želel govoriti, kot tudi ne komentirati navedb o vrnitvi v Maribor.

Ante Šimundža je Muro vrnil v prvo ligo. Foto: Mario Horvat/Sportida

Navijaška podpora

Šimundža in igralci, med katerimi na ravni strelske učinkovitosti izstopajo Amadej Maroša, Luka Bobičanec in Rok Sirk, tokrat niso mogli biti ravnodušni. Ob zmagi je bilo namreč mogoče čutiti, da je v zraku nekaj več. Tribune resda niso bile polne, kakor bi sicer lahko pričakovali, a domačine je spremljala glasna podpora navijačev pod taktirko navijaške skupine Black Gringos, po tekmi pa je sledilo veliko veselje. Nov dokaz, kako v Murski Soboti z okolico dihajo s klubom, predvsem pa, kako lačni so prve lige. Pogovor z domačini pa ob slavju razkrije, da še zdaleč ne naivni, temveč na podlagi bridkih izkušenj iz preteklosti tudi previdni ali, ob pogledovanju proti prihodnosti, celo nekoliko zadržani.

Foto: Mario Horvat/Sportida

Tretjič med elito

Mura si je torej na igrišču znova priigrala prvo ligo. Tokrat kot NŠ Mura. To je že tretji klub s sorodnim imenom, ki bo nastopal v prvi ligi. V le tej so črno-beli nazadnje igrala v sezoni 2012/13. Tedaj z imenom Mura 05. To je bil klub, ki je nastal leta 2005 kot odgovor na finančni razpad prvotne Mure, v prvi ligi je igral dve sezoni, nato pa zaradi neizpolnjevanja pogojev ostal brez licence in klavrno končal svojo pot. Podobno kot leta 2005 prvotna Mura, ki so jo na smetišče zgodovine pognali dolgovi, pred tem pa je v prvi ligi nastopala vse od osamosvojitve ter nanizala 14 sezon, bila dvakrat podprvak in enkrat celo pokalni zmagovalec.

Mura je Mura

NŠ Mura, ki je člansko ekipo oblikovala leta 2013 in z njo nastopala v 1. SML Murska Sobota, je torej formalno nov igralec na slovenski prvoligaški sceni. Podobno kot zdajšnja Olimpija, ki se z Mariborom krčevito bori za naslov prvaka, pravno formalno nima nikakršnih vezi z nekdanjo Olimpijo, ki je nastopala v jugoslovanskem prvenstvu ter osvojila uvodna štiri prvenstva po osamosvojitvi. A o tem, kdo ali kaj je prava Mura, tudi v Murski Soboti odločajo navijači. Mura, Mura 05 ali NŠ Mura. Mura je Mura. Navijači jo želijo, predvsem pa jo želijo na zdravih temeljih in ne zgolj z epizodno vlogo v prvi ligi, temveč kot stabilnega prvoligaša, ki bo osmislil že kar pregovorno prekmursko navdušenje nad nogometom. Obenem pa lahko upajo, da se je vodstvo kluba iz klavrnih epizod obeh črno-belih predhodnikov tudi kaj naučilo.