Pred ligo narodov brez sprememb v ženski nogometni reprezentanci

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Slovenke so v dosedanjem poteku tekmovanja na domačem igrišču izgubile proti Češki (0:2), v gosteh pa remizirale z Bosno in Hercegovino. V oktobrskem ciklu bodo odigrale oba obračuna proti Belorusiji. Prvi bo na Madžarskem 27. oktobra, drugi v Murski Soboti štiri dni kasneje.

"Sprememb praktično ni. Si pa je celoten strokovni štab v minulih dveh tednih ogledal številne tekme z jasno željo, da damo vedeti, da spremljamo vse. Noben kamenček ne sme biti nepremaknjen. Želimo si, da v dres Slovenije pride najboljše, kar premoremo. Tako je povabljena tudi Korina Lara Janež," je za NZS dejal selektor slovenske ženske reprezentance.

"Za to akcijo je to dokončen seznam, ni pa dokončen za to obdobje lige narodov," je še dejal Kolman, ki je začel tudi z obiski klubov v državnem prvenstvu.

Misli selektor že usmerja proti Belorusiji, ki je naslednji tekmec ženske izbrane vrste. "Proti Belorusiji nas čakata zahtevni tekmi. Obe dosedanji tekmi Belorusije v ligi narodov sem si ogledal. Gre za kakovostno in čvrsto ekipo, ki se dobro brani in išče priložnosti iz protinapadov. Če bomo želeli do treh točk na vsaki tekmi, bomo morali biti 100-odstotno zbrani," je še dodal.