Pravljica Milaniča in Rožmana se kar noče končati #video

Slovenska trenerska legionarja na delu v Evropi, Darko Milanič (Slovan Bratislava) in Simon Rožman (Rijeka), nadaljujeta izjemen niz. Oba sta kar petkrat zmagala. Slovaški prvaki so v soboto s pomočjo zgodnjega zadetka Žana Medveda nadigrali Sered (3:0), hrvaški pokalni zmagovalci pa so bili z 2:1 boljši od Varaždina.

Slovan in Rijeka sta pod vodstvom slovenskih trenerjev v zadnjih tednih nepremagljiva. Če je Darko Milanič po šokantnem izpadu iz Evrope (izpad po loteriji 11-metrovk na Finskem) v naslednji tekmi s Slovanom remiziral pri Žilini (2:2), pa je nato ujel zmagoviti niz, ki ga je nadaljeval tudi po reprezentančnem premoru. Nanizal je pet zmag, njegovi izbranci pa so bili tako učinkoviti, da so na zadnjih petih tekmah dosegli kar 18 zadetkov. V tem obdobju so prejeli le en zadetek!

Zadetek Žana Medveda (pri 0:15):

V soboto so zlahka odpravili Sered (3:0). Že v prvi minuti se je med strelce vpisal Žan Medved. Mladi slovenski reprezentant je v tej sezoni dosegel štiri zadetke. Vso tekmo je odigral tudi Kenan Bajrić, Alen Ožbolt pa je to pot vstopil v igro šele v 90. minuti. Slovan za vodilnim DAC Dunajska Streda zaostaja za dve točki, prihodnjo soboto pa se obeta veliki derbi, saj bodo branilci naslova iz Bratislave gostovali prav pri vodilnem DAC.

Lepa popotnica za četrtkov spektakel s Španci

Simon Rožman, ki z Rijeko na Hrvaškem brani pokalno lovoriko, je nanizal pet zmag. Dvakrat je zmagal v Evropi in hrvaškem prvenstvu, enkrat v hrvaškem pokalu. Foto: Vid Ponikvar Če je Milanič po evropskem izpadu hitro ujel formo s Slovanom in z njim preskakuje vse ovire, pa se s podobnimi, če ne še večjimi občutki zadovoljstva na Hrvaškem srečuje Simon Rožman. Pred reprezentančnim premorom je navdušil navijače Rijeke z evropskim podvigom, zmago v Köbenhavnu in prebojem v skupinski del lige Europa, kjer se bo pomeril z Real Sociedadom, Napolijem in AZ Alkmaarjem. Na Rujevici se tako obeta bogata jesen, moštvu pa gre vedno bolje tudi na domačem prvenstvu, kjer je Rijeka dočakala drugo zaporedno zmago.

Z 2:1 je odpravila Varaždin, ki je dosegel prvi zadetek na tekmi, a so gostitelji še pred koncem prvega polčasa poskrbeli za preobrat in ohranili izvrstno vzdušje v ekipi pred četrtkom, ki prinaša evropski spektakel, saj bo na Hrvaškem gostoval španski prvoligaš Real Sociedad. Proti Varaždinu, za katerega je igral tudi nekdanji napadalec Rijeke, a tudi ljubljanske Olimpije Leon Benko, je vseh 90 minut odigral (mladi) slovenski reprezentant Adam Gnezda Čerin.