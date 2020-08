Nov evropski čudež Cristiana Ronalda?

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Pred povratno tekmo med Juventusom in Lyonom

Cristiano Ronaldo je že osvajal ligo prvakov z Manchester Unitedom in Real Madridom.

Danes se bosta na povratni tekmi osmine finala lige prvakov v Torinu pred praznimi tribunami ob 21. uri udarila Juventus in Lyon. Prvi dvoboj se je v Franciji pred petimi meseci končal v korist gostiteljev (1:0), zato čaka italijanskega prvaka zelo zahtevna naloga. V taboru Juventusa so prepričani, da bi jim lahko odločilno prednost zagotovil Cristiano Ronaldo, najboljši strelec v zgodovini lige prvakov.

Juventus – Lyon, 21.00 /prva tekma 0:1/ Verjetni začetni postavi:

Juventus: Szczęsny; Cuadrado, Bonucci, De Ligt, Alex Sandro; Bentancur, Pjanić, Rabiot; Bernardeschi, Higuaín, Ronaldo

Lyon: Lopes; Denayer, Marcelo, Marçal; Dubois, Caqueret, Guimarães, Aouar, Cornet; Depay, Dembélé Glavni sodnik: Felix Zwayer (Nemčija)

Liga prvakov, največje evropsko klubsko tekmovanje in "produkt!, na katerega je Evropska nogometna zveza (Uefa) zelo ponosna, je zaradi izbruha širitve novega koronavirusa mirovala vse od 11. marca. Takrat se je v četrtfinale prebil tudi madridski Atletico in s pomočjo izjemne predstave Jana Oblaka na Anfieldu po podaljšku izločil branilca naslova Liverpool. Škofjeločan je tako postal tretji slovenski nogometaš, ki se je uvrstil med najboljših osem.

Pred njim sta si preboj v četrtfinale zagotovila tudi Josip Iličić (Atalanta), ki je v osmini finala na dveh srečanjih mrežo Valencie zatresel kar petkrat, in Kevin Kampl (RB Leipzig), ki je zaradi zdravstvenih težav v tej sezoni izpustil večino evropskih srečanj rdečih bikov, zdaj, ko bo zaključni del tekmovanja ta mesec potekal na Portugalskem, pa je nared za nove izzive.

Ronaldo bi lahko ponovil lanskoletni podvig proti Oblaku

Cristiano Ronaldo je na zadnjem treningu navdušil trenerja Maurizia Sarria. Foto: Reuters Med najboljših osem se je poleg ''slovenskega'' trojčka Atalante, Atletica in RB Leipzig uvrstil že PSG, preostali štirje četrtfinalisti pa bodo znani danes oziroma v soboto. Danes bosta odigrani tekmi v Manchestru in Torinu. Na stadionu Juventusa bodo številne oči uprte v Cristiana Ronalda. Portugalec, najboljši strelec lige prvakov vseh časov, pri 35 letih ne skriva želje, da bi se z italijanskim prvakom povzpel na evropski prestol. Stara dama si je s porazom na prvi tekmi osmine finala v Franciji otežila položaj (0:1), a so navijači črno-belih prepričani v napredovanje. Poljski vratar Wojciech Szczesny je prepričan, da bo Ronaldo, prvi strelec Juventusa, danes nočna mora branilcev Lyona.

Juventus je bil v podobnem položaju tudi v prejšnji sezoni, ko je v prvi tekmi osmine finala izgubil v Madridu proti Atleticu z 0:2, a je nato Portugalec na povratnem srečanju v Torinu kar trikrat premagal Jana Oblaka (3:0) in izločil rdeče-bele. ''Lahko bi to ponovili. Morda z novim trojčkom Ronalda? Cristiano lahko brez dvoma to ponovi. Pripravljen je na novo čudežno predstavo,'' je čuvaj mreže Juventusa, ki čaka na evropski naslov že vse od leta 1996, izpostavil za Tuttosport.

Če ne bo Dybale, bo zaigral Higuain Ronaldo je počival na tekmi zadnjega kroga serie A, na kateri je prvak Juventus ostal brez točk proti Romi. Manjkal je tudi Argentinec Paulo Dybala, ki je zaradi poškodbe mečne mišice izpustil zadnji dve tekmi. Če ne bo nared, bo v konici napada od prve minute zaigral Gonzalo Higuain. Stara dama je letos ubranila državni naslov. To je že njen deveti zapored, tako da je poskrbela za nov rekord serie A. Foto: Reuters Trener Maurizio Sarri, ki se kljub novemu, rekordnemu naslovu Juventusa (deveti zaporedni v serie A!) zaradi neprepričljivih predstav sooča s kritikami, verjame Ronaldu. Pred srečanjem je predstavnikom sedme sile zaupal, kako je na zadnjem treningu dosegel izjemen zadetek in nakazal, da bi bil lahko danes kos zahtevnemu izzivu.

Lyon ostaja ponižen, a tudi ambiciozen

Rudi Garcia je pred tremi leti gostoval tudi v Sloveniji, ko je vodil Marseille in v Stožicah remiziral proti Domžalam (1:1). Foto: Morgan Kristan / Sportida Juventus je za razliko od Lyona, ki v francoskem prvenstvu ni nadaljeval s tekmami po koronskem obdobju, ujel tekmovalno formo. Francoski velikan, ki ima slabe spomine na Maribor, saj so ga vijolice leta 1999 presenetile v play-offu kvalifikacij za ligo prvakov, v poletnem obdobju ni odigral veliko uradnih tekem. Pred današnjim spopadom je obračunal le s PSG v finalu ligaškega pokala in na praznem Stade de France po izvajanju kazenskih strelov ostal praznih rok.

''Juventus je odlična ekipa. To je dokazal tudi v tej sezoni, ko je postal italijanski prvak. V Torinu se ne bomo le branili, želimo doseči tudi zadetek, ki bi nam olajšal delo. Tekmec ima veliko odličnih igralcev, pravih zvezdnikov. Ostajamo ponižni, a tudi ambiciozni. Želimo napredovati med najboljših osem,'' sporoča trener Lyona Rudi Garcia. Francoz dobro pozna italijanski nogomet, pred leti je vodil sinove volkulje, pred povratnim srečanjem pa priznava, da je Juventus zaradi boljše fizične pripravljenosti, saj italijansko prvenstvo za razliko od francoskega v zadnjih tednih ni mirovalo, v prednosti. ''Juventus ne sestavljata le Ronaldo ali Dybala. Zanj igrajo tudi drugi zvezdniki,'' opozarja na široko paleto nevarnosti, ki bodo danes pretile njegovim varovancem.

Nizozemski reprezentant Memphis Depay je kapetan Lyona. Foto: Reuters

Prisilni premor je prinesel Lyonu tudi srečo v nesreči, saj se je na igrišče vrnil Memphis Depay. Nizozemec je bil dolgo časa odsoten, na nedavnem finalu ligaškega pokala pa je že zaigral in bil vesel, da se je lahko Lyon enakovredno kosal s favoriziranim PSG. Depay, ki si v izbrani vrsti deli slačilnico z mladim asom Juventusa Matthijsom de Ligtom, bo v Torinu najverjetneje v napadu združil moči z Mousso Dembelejem.

Zmagovalec obračuna v Torinu se bo v četrtfinalu pomeril z boljšim iz spopada med Manchester Cityjem in Real Madridom.