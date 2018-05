Vrnitev in pol: Super Mario je nazaj #video

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Mario Balotelli je po skoraj štirih letih znova zaigral za Italijo in potreboval le 21 minut, da na svojem 34 nastopu za azzurre zabije svoj 14 zadetek. Igral je do 58. minute, nato pa ga je zamenjal še en up italijanskega nogometa Andrea Belotti.